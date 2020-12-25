مع تصاعد أعداد كورونا.. الأوقاف للمصريين: صلوا في بيوتكم وخففوا الزحام

دعت وزارة الأوقاف، المصريين الذين سيؤدون صلاة الجمعة اليوم، لتخفيف التزاحم داخل المساجد وذلك بالصلاة في المنزل، تحقيقا للتباعد الاجتماعي ولتخفيف التزاحم، وهؤلاء الذين سيصلون في منازلهم لهم أجر صلاة الجمعة في المساجد، وذلك مع تصاعد أعداد مصابي كورونا وانطلاق الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وقالت وزارة الأوقاف، عبر موقعها، إنه لا حرج على من صلى في بيته في ظل هذه الظروف الراهنة سواء خشي على نفسه أم على الآخرين، كذلك لا حرج فيمن صلى الجمعة ظهرا في منزله كان قاصدا الإسهام في تخفيف الزحام وتحقيق التباعد الاجتماعي، وكل ونيته.

كبار السن وذوي الأمراض المزمنة

كما دعت الأوقاف، كبار السن وذوي الأمراض المزمنة للصلاة في منازلهم في ظل تصاعد أزمة كورونا، ولهم أجر صلاة الجماعة، لأنهم عرضة للإصابة، وفقا لتصريحات الهيئات الطبية.

وشددت الوزارة على ضرورة حفظ النفس البشرية وأن الساجد قبل المساجد وهناك مسؤولية مجتمعية لضرورة الحفاظ على النفس البشرية فقال الله تعالى «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة»، فلا حرج فيمن صلى في بيته خوفا من التزاحم ولا حرج فيمن خاف على نفسه، كذلك كل من يشعر بإصابات مشابهة لكورونا، أو لديه أعراض، فلا يذهب للصلاة في المسجد بل يصلي في منزله.

تعقيم المساجد

يذكر أن وزارة الأوقاف عقمت خلال الأيام الماضية وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله مبنًى ومعنًى، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإسهامًا في الحد من انتشار فيروس كورونا.

حيث أكدت الأوقاف أنه تقوم بحملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد على مستوى الجمهورية استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

وأكد القطاع الديني أن نظافة المساجد وطهارتها وتعقيمها والتزام الإجراءات والضوابط الاحترازية دليل على كمال الوعي الإنساني، وكمال الإدراك، وقوة البصيرة، مضيفا: «فلنحافظ على المساجد بنظافتها وتعقيمها، وعلى أنفسنا بالتزام الإجراءات والضوابط الاحترازية حتى يرفع الله البلاء عن البلاد، ويحفظ مصرنا الغالية وسائر بلاد العالمين من كل مكروه وسوء».