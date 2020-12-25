الداخلية خلال 2020.. نقلة في التطور الإلكتروني وتخفيف أعباء المواطنين

بالتوازي مع النجاحات الأمنية المبهرة التي تحققها وزارة الداخلية، على مستوى الأمن «الجنائي، والسياسي»، شهدت الوزارة طفرة غير مسبوقة في مجالات الخدمات الجماهيرية، التي تقدمها للمواطنين؛ إذ أنها اهتمت بتخفيف الأعباء الملقاة على عاتقهم.

المشاركة في توزيع شنط المدارس

وشاركت الوزارة في توزيع شنط المدارس والأدوات المدرسة بالمجان على الفئة الأولى بالرعاية في ربوع الوطن، وتطوير أقسام الشرطة بالشكل الموحد اللائق برجل الشرطة والمواطن، ودشنت عددا كبيرا من الماكينات الإلكترونية لاستخراج شهادة الميلاد، وتوسعت في توزيع المنتجات الغذائية بسلسلة أمان

توفير عددًا من الخدمات الجماهيرية

وأعلنت وزارة الداخلية خلال عام 2020، توفير عددا من الخدمات الجماهيرية التي تقدمها بصورة مُيسرة، وسهلت حصول المواطنين عليها عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت (https://moi.gov.eg)، أو تطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة.

وأتاحت الوزارة تقديم تلك الخدمات إما عن طريق تطبيق على الهاتف المحمول، أو موقع وزارة الداخلية؛ إذ أتاحت للمواطن اختيار الخدمات المراد الحصول عليها، ويكون تسديد الرسوم لهذه الخدمات عبر آليات السداد الإلكتروني كافة، ليتم عقب ذلك إرسال وثائق الخدمات عبر البريد المصري على عناوين المواطنين المثبتة بحساباتهم على موقع الوزارة.

وتسري تلك الخدمات على الطلبات الخاصة بقطاعات الأحوال المدنية والهجرة والجنسية والمرور، ويسلم الطلب خلال 72 ساعة من إرساله، وفي حالة عدم وجود مقدم الطلب في مكان الاستلام يجرى الاتصال هاتفيا 3 مرات لتحديد موعد آخر، والخدمة متاحة عن طريق جميع البطاقات الائتمانية «فيزا ماستر كارد»، الصادرة من أي بنك داخل أو خارج مصر، إضافة إلى «فيزا نت»، الخاصة بالبنك الأهلي المصري، وكذا بنظام الدفع عند الاستلام.

تحديث أقسام الشرطة

وشهد عام 2020 ثورة تحديث في أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية؛ إذ انطلقت ثورة تحديث شملت أقسام ومراكز الجمهورية كافة، كما واصلت الوزارة إطلاق مبادرة «كلنا واحد»، وهو شعار المبادرة الرئاسية التي سعت الداخلية للمشاركة فيها بشكل مميز، من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وتزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الرابعة عشر من المبادرة، للمشاركة في توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وفي ضوء استراتيجية الوزارة الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية، انطلاقا من الدور المجتمعي لها، الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور.

سلع مخفضة بنسبة 30%

وخفضت السلع 30% في سلاسل «أمان»، وعدد من السلاسل التجارية الأخرى، بالتنسيق مع أصحاب فروعها الكبرى على مستوى الجمهورية، وممثلي فروع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات، وبعض منتجي ومصنعي الزي المدرسي، وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير المتطلبات المدرسية كافة «زي مدرسي – أدوات مدرسية»، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وعرضها من خلال «منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر» بجميع المحافظات، لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة، والتي تكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات.