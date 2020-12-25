البرلمان ينعى لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

نعى البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات صباح اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وتقدم النعي الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، كما بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، برقية عزاء لأسرة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والذي وافته المنية اليوم سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، كما نعى الفقيد الراحل كل من المستشار بهاء الدين أبو شقة والنائبة فيبي فوزي وكيلا المجلس.

ونعى المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ ونائبه المستشار عمرو يسري؛ المستشار لاشين داعين الله سبحانه وتعالى أن يدخله فسيح جناته.

واستقبل عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ خبر وفاة المستشار لاشين إبراهيم بفزع شديد. وأكد عدد من النواب أن المستشار لاشين إبراهيم، قد أصيب بفيروس كورونا منذ عدة أسابيع، وتدهورت حالته الصحية، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي منذ أيام.

وكان آخر ظهور للمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عقب إعلانه نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2021 ويشكل مجلس النواب الحالي من 596 نائبا، حيث تم انتخاب 568 نائبا بواقع 284 نائبا للمقاعد الفردية و284 لعدد 4 قوائم انتخابية.

وكان للمستشار الراحل، سيرة عطرة وتاريخ طويل في السلك القضائي، حيث تخرج من كلية الحقوق في العام 1980 ليعمل بالنيابة العامة واستمر حتى وصل إلى منصب محامي عام بنيابة الأموال العامة، لينتقل بعدها للعمل في نيابة النقض.

وفي عام 2010، خرج للإعارة في دولة الكويت، ليعود لمصر في العام 2016، ليتقلد منصب نائب لرئيس محكمة النقض، بعدها تم ترشيحه من مجلس القضاء الأعلي ليتولى منصب رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومنذ أكتوبر 2017، ترأس الراحل رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات، واشرف على الانتخابات الرئاسية في مصر لعام 2018، ثم التعديلات الدستورية في 2019، ثم انهي رحلته الطويلة بانجاز انتخابات مجلسي النواب والشيوخ