الأمن ينهي خصومات ثأرية بين 4 عائلات بالصعيد

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في عقد جلسات صلح استهدفت تصفية خصومات ثأرية بين 4 عائلات بمحافظتي أسيوط وسوهاج، حيث انتهت أعمال لجان المصالحات عن إنهاء الخصومات الثأرية بين تلك العائلات في أجواء احتفالية.

عقد قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، جلسة صلح في الخصومة الثأرية بين أفراد عائلة واحدة المُقيمين بدائرة مركز أسيوط، والناشئة عن قيام عامل من تلك العائلة بقتل شقيقه لخلافات مالية، بسرادق أُقيم أمام منزل العائلة بحضور مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط وأعضاء لجنة المصالحات بالمحافظة ورجال الدين والقيادات الشعبية والتنفيذية، وعدد من أفراد العائلة والقرية انصرفوا عقب انتهاء إجراءات جلسة الصلح.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الكفيلة بمنع الجريمة قبل وقوعها، وفي إطار خطة القطاع الهادفة لإنهاء الخصومات والنزاعات الثأرية والقبلية بإجراء الصلح بين أطرافها.

وتم عقد جلسة صلح في الخصومة الثأرية بين أفراد عائلتين مُقيم أفرادهما بدائرة قسم جرجا أمن سوهاج، والناشئة عن قيام أربعة أشخاص من العائلة الثانية بقتل شخص من العائلة الأولى لخلافات الجيرة، بسرادق أُقيم بقطعة أرض بدائرة قسم جرجا بحضور مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن سوهاج وأعضاء لجنة المصالحات بالمحافظة ورجال الدين والقيادات الشعبية والتنفيذية وحوالي 750 شخصا.