كورونا X أسبوع.. وفاة لاشين إبراهيم ورئيس نادي الزمالك وإصابات بالجملة

تصاعدت إصابات ووفيات فيروس كورونا الأسبوع الجاري، بشكل ملحوظ لأول مرة منذ أشهر، حيث وصل مجموع عدد الإصابات في أسبوع واحد أكثر من 5 آلاف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 245 حالة، وهو رقم ضخم إذا ما تم مقارنته بالأسبوع الماضي.

وشهد هذا الأسبوع وفاة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار أحمد البكري، رئيس نادي الزمالك، وإصابة عدد من الشخصيات العامة والسياسيين، في مقدمتهم الدكتور عبدالهادي القصبي، والفنانة يسرا، والإعلامي وائل الإبراشي.

وفاة المستشار لاشين إبراهيم

وتوفي المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا قبل 17 يوما، وتم حجزه بمستشفى دار الفؤاد، حسبما أكدت مصادر، وقال المصدر، إن الحالة الصحية ساءت قبل 6 أيام وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي الخميس الماضي قبل أن يتوفى صباح اليوم.

وفاة رئيس نادي الزمالك

توفي أمس الخميس المستشار، أحمد البكري رئيس نادي الزمالك، متأثرًا بإصابته بالفيروس، من داخل مستشفى العجوزة بالجيزة، الذي مكث فيه 12 يوماً، في أعقاب توليه مهمة رئاسة القلعة البيضاء، خلفاً لمرتضى منصور الذي جرى عزله، بقرار من وزارة الشباب والرياضة، وتصديقاً على قرارات اللجنة الأولمبية، بإيقافه والتحقيق معه حول بعض الانتهاكات والمخالفات الجسيمة.

إصابة رئيس ائتلاف دعم مصر

وأعلن الدكتور عبدالهادي القصبي، عضو مجلس النواب رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إصابته بفيروس كورونا منذ أيام قليلة، ويخضع حاليا للعزل المنزلي، وفقا لبروتوكول الصحة للعلاج.

إصابة ضياء الدين داوود

وأعلن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب عن دائرة دمياط، إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك عبر بيان نشره على الصفحة الشخصية لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للتواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه بدأ في تطبيق بروتوكول العلاج بعد خضوعه للعزل المنزلي، بعيداً عن أسرته.

إصابة وائل الإبراشي

وأعلنت الزميلة فاطمة قنديل، رئيس تحرير برنامجه «التاسعة»، عبر صفحتها الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إصابة الإعلامي وائل الإبراشي، بفيروس كورونا، وقد ظهر، في حلقة الأربعاء الماضي، وظهر عليه التعب أثناء تقديم الحلقة، وأعلن الإبراشي اعتذاره عن عدم تقديم حلقة «التاسعة»، أمس الخميس، على القناة الأولى بالتليفزيون المصري.

إصابة الفنانة يسرا

وشهد الوسط الفني إصابة أكثر من فنان هذا الأسبوع، وعلى رأسهم النجمة يسرا، التي طالبت جمهورها بالدعاء لها بتجاوز أزمتها بعدما أعلنت إصابتها قبل أيام بفيروس كورونا، إذ أثار الخبر تخوّف جمهورها الذي انتابته حالة من القلق عليها، لتطمئنهم في تصريح لـ«الوطن» إنها تتبع البروتوكول العلاجي الذي أقرته وزارة الصحة.

إصابة الفنان كريم فهمي

وأعلن الفنان كريم فهمي، إصابته بفيروس كورونا، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «إيجابي كورونا.. الحمد لله».