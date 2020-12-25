رحلة شهر من مرض لاشين إبراهيم: شكوى في المعدة انتهت بفيروس كورونا

قال مصدر طبي مسؤول إن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ونائب رئيس محكمة النقض، توفى داخل مستشفى دار الفؤاد بمدينة نصر متأثرا بفيروس كورونا.

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن المستشار الراحل دخل المستشفى منذ شهر كامل بعد شكوى من آلام في المعدة عن طريق تحويل من أحد أطباء الجهاز الهضمي وفي حالة صحية متدهورة.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقله لغرفة العناية المركزة الخاص بالعزل بعد فشل الأطباء في استقرار حالته الصحية حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بداخلها على أجهزة التنفس الصناعي.

الوطنية للانتخابات: الراحل أصيب بفيروس كورونا

وأصدرت قبل قليل، الهيئة الوطنية للانتخابات نعيًا للراحل قالت فيه إنها تنعى وفاة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي وافته المنية صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكان للمستشار الراحل، سيرة عطرة وتاريخ طويل في السلك القضائي، حيث تخرج من كلية الحقوق في العام 1980 ليعمل بالنيابة العامة واستمر حتى وصل إلى منصب محامي عام بنيابة الأموال العامة، لينتقل بعدها للعمل في نيابة النقض.

وفي عام 2010، خرج للإعارة في دولة الكويت، ليعود لمصر في العام 2016، ليتقلد منصب نائب لرئيس محكمة النقض، بعدها تم ترشيحه من مجلس القضاء الأعلي ليتولى منصب رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومنذ أكتوبر 2017، ترأس الراحل رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات، واشرف على الانتخابات الرئاسية في مصر لعام 2018، ثم التعديلات الدستورية في 2019، ثم انهي رحلته الطويلة بانجاز انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.