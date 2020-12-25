عاجل.. عودة حركة قطارات الصعيد بعد توقف دام 5 ساعات

عادت حركة القطارات بسكك حديد قنا، إثر تعطل دام لخمس ساعات، بعد تمكن الفرق الفنية من إعادة القطار 157 المميز إلى مساره، وقال مصدر بسكة حديد قنا، إن حركة القطارات عادت في الاتجاهين القبلي والبحري، بعد توقفها لحين إصلاح العطل.

وأضاف المصدر أنه تم رفع عربتين رقمى 4 و5 من القطار 157 الذي أكمل طريقه للقاهرة فارغًا من الركاب، لاستقلالهم مواصلات خاصة على نفقتهم بعد توقفه على خلفية الحادث.

وأشار إلى إزالة العربتين من القطار ورفعهما بالونش لعودتهما لمحافظة الأقصر، لفحص سبب سقوط العجلات وتسببها في خروج القطار عن مساره، موضحًا أن القطارات التي كانت مخزنة بمحطة قنا وقفط في الاتجاهين القبلي والبحري، تم تسييرها لتعود حركة قطارات الصعيد إلى طبيعتها.

وكانت حركة القطارات، تعطلت اليوم الجمعة، بعد خروج قطار 157 المميز، القادم من الأقصر ومتجه إلى الإسكندرية، عن مساره بمحطة سكة حديد قفط، جنوب محافظة قنا، ولم يحدث أي إصابات، مما تسبب في تأخر حركة القطارات اليوم.