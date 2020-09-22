أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد المميزة والروسية لأهالي الصعيد

واصلت هيئة السكة الحديد، العمل على تنفيذ جميع مشروعات تحديث وتطوير منظوماتها الأساسية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بآخرى حديثة وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات.

وقامت هيئة السكة الحديد، خلال الشهرين الماضيين بتشغيل 38 قطارا جديدا على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحرى، بواقع 3 قطارات روسية جديدة مكونة من الجرارات الأمريكية والعربات الروسية الجديدة، و35 قطارا تم تأهيلهم وإعادة تشغيلهم، وتم زيادة أسعار تذاكر القطارات الجديدة فقط، فيما سارت أسعار القطارات القديمة كما هى.

وترصد "الوطن"، أسعار تذاكر القطارات المميزة والروسية لركاب الوجه القبلى وأهالى الصعيد ذهابا وعودة.. وهى كالتالى:

1- محطة الركوب القاهرة/بنى سويف 6 جنيهات القطار المميز.. و30 جنيها القطار الروسي

2- محطة الركوب القاهرة/المنيا 12 جنيها القطار المميز.. و40 جنيها القطار الروسي.

3- محطة الركوب القاهرة/أسيوط 16 جنيها القطار المميز.. و50 جنيها القطار الروسي.

4- محطة الركوب القاهرة/سوهاج 19 جنيها القطار المميز.. و55 جنيها القطار الروسي.

5- محطة الركوب القاهرة/قنا 22 جنيها القطار المميز.. و65 جنيها القطار الروسي.

6- محطة الركوب القاهرة/الأقصر 24 جنيها القطار المميز.. و75 جنيها القطار الروسي.

7- محطة الركوب القاهرة/أسوان 28 جنيها القطار المميز.. و85 جنيها القطار الروسي.

وزير النقل: وصول 22 عربة قطار روسية جديدة إلى ميناء الإسكندرية خلال أيام

أكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، توريد 22 عربة قطار روسية ذات تهوية ديناميكية عادية، وذلك ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية.

وذكر "الوزير" أن العربات الجديدة ستصل إلى هيئة السكة الحديد عبر ميناء الإسكندرية قادمة بحرًا من روسيا، خلال أيام، مشيرًا إلى أن الهيئة استلمت حتى الآن 81 عربة قطار روسية من إجمالى الصفقة، على أن يتم إرسال باقي الصفقة على دفعات شهرية.