الغرف التجارية: نمتلك مقومات تصنيع سيارة كهربائية بمكون محلي 60%

رحّب اللواء عفت عبدالعاطي، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة، بدخول مصر في مشروعات صناعة السيارة الكهربائية بنسبة كبيرة بمكون محلي الصنع، مشيرًا إلى أن مصر لديها فرصة جيدة لاستيعاب السيارات الكهربائية، ولدينا كل مقومات تصنيع السيارات الكهربائية، ولا يوجد صعوبة بدعوى أن خطوط إنتاج السيارات الكهربائية لا يختلف عن خطوط إنتاج سيارات البنزين بخلاف المحرك الكهربائي الذي سيتم استيراده من الخارج، أما الأجزاء الأخرى متواجدة في مصر التي يمكن أن يمثل المكون المحلي فيها أكثر من 60% للسيارات الكهربائية.

وأضاف «عبدالعاطي» أنه من الممكن أن يتم تحويل بعض السيارات التي تعمل بالبنزين إلى كهرباء، ويتوقف ذلك على حسب نوع السيارة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الحوافز التي يجب على الدولة توفيرها، مثل البدء في عمليات تصنيع السيارات الكهربائية منها مستلزمات الإنتاج يجب تطبيق الإعفاء الجمركي عليها، وإلغاء الضرائب عليها تمامًا، لتقليل التكلفة وعرضها بأسعار تنافسية مقابل السيارات الكهربائية المستوردة.

ضرورة الانتهاء بشكل سريع من إنشاء البنية التحتية للسيارات الكهربائية

وأشار إلى أنه يجب الانتهاء بشكل سريع من إنشاء البنية التحتية للسيارات الكهربائية، من خلال الشبكة القومية للطرق وتركيب نقاط الشحن، ووجود مراكز خدمة لتلك السيارات، لخدمة الأفراد والعملاء، وإنشاء نقاط شحن متخصصة على كافة الطرق، وحدد المدة الزمنية لإنتاج السيارة، حيث لا تتعدى عاما ونصف حتى تستوعبها السوق المحلية.

يذكر أن مصر تسعى حاليًا إلى الدخول بقوة في مجالات تصنيع السيارات الكهربائية، حيث أوضح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أنه سيتم بدء إنتاج السيارات الكهربائية في مصر بنهاية عام 2021، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على حزمة من المتطلبات الخاصة بتلك الصناعة، موضحًا أنه من المتوقع التنسيق مع وزارة التنمية المحلية، للموافقة على إعطاء حقوق انتفاع للشركات التي ستقدم الخدمة في محطات الشحن العامة.