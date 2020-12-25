أسرة لاشين إبراهيم: الجنازة بعد صلاة العصر من مسقط رأسه بالقليوبية

أعلنت أسرة المستشار لاشين ابراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، إقامة صلاة الجنازة بعد صلاة العصر مباشرة، من مسجد المستشار لاشين إبراهيم بمسقط رأسه بميت عاصم في القليوبية.

كما أعلنت الأسرة إقامة عزاء المستشار الراحل، غدا السبت، أمام منزله بالقرية المذكورة.

وتوفي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، صباح اليوم، داخل مستشفى دار الفؤاد بمدينة نصر، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ومنذ أكتوبر 2017، ترأس الراحل رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات، وأشرف على الانتخابات الرئاسية في مصر لعام 2018، ثم التعديلات الدستورية في العام التالي، ثم أنهى رحلته الطويلة بإنجاز انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.