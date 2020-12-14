الوطنية للانتخابات تعلن فوز مرشح مستقبل وطن للدائرة الأولى ببورسعيد

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب ببورسعيد.

وأكدت اللجنة فوز حسن طارق عمار، مرشح حزب مستقبل وطن ببورسعيد، بإجمالى أصوات 13867 صوتا بنسبة 54.35٪ على منافسه محمد سامي راغب، الذي حصل على 11645 صوتا بنسبة 45.65٪.

وأوضحت اللجنة أن إجمالي عدد المقاعد في الدائرة الأولى، مقعد واحد، وإجمالي عدد الناخبين المقيدين 248.337، وبلغ عدد الحضور 28149 صوتا بينما بلغ إجمالي الأصوات الصحيحة 25512 صوتا، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 2637 صوتا.

جاء ذلك خلال بيان صحفى للهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت فيه النتيجة النهائية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتى تتضمن فوز 100 مرشح بمقاعد النظام الفردى بهذه الجولة.

وأكد المستشار على أن الانتخابات نظمت فى 13 محافظة وسط متابعة من منظمات المجتمع المدنى المحلية والعالمية والإعلام.

يذكر أنه تنافس على المقعد الفردى للدائرة الأولى بورفؤاد والشرق والعرب والضواحي لانتخابات المرحلة الثانية فى الجولة الأولى 30 مرشحا، وتمت الإعادة بين المرشحين حسن طارق عمار من حزب مستقبل وطن، ومحمد سامى عامر مستقل على المقعد الفردى كما أن أجمالى عدد المراكز الانتخابية بالدائرة الأولى تضم 46 مركزا بإجمالى عدد 90 لجنة فرعية تضم 248337 ناخبا وناخبة، تضم الدائرة الاولي قسم اول وثاني بورفؤاد واحياء الشرق والعرب والضواحي.

وكان أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى الجولة الأولى، فوز أحمد فرغل فى الدائرة الثانية، لحصوله على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة فى الداخل والخارج.

وأعلنت الهيئة الوطنية فوز القائمة الوطنية من أجل مصر فى الدائرة الثالثة، ومقرها مديرية أمن الشرقية لحصولها على أعلى الأصوات، والتى ترشح لها من بورسعيد الدكتور محمود حسين مرشح حزب مستقبل وطن، والدكتور أمل عصفور مرشحة حزب الشعب الجمهورى.