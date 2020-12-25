رئيس التحرير

محمود مسلم

إصابة الفنان محمد فراج بفيروس كورونا

كتب:

محمود الرفاعى
04:42 م | الجمعة 25 ديسمبر 2020
محمد فراج

محمد فراج

أكد مصدر مقرب من الفنان محمد فراج، إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أن إصابة «فراج» جاءت خلال عيد ميلاد خطيبته بسنت شوقي، التي كانت قد اصيبت من قبل بفيروس كورونا أثناء تواجدها فى مهرجان الجونة السينمائي.

علمت «الوطن» أن« فراج» يستعد لاستكمال تصوير مشاهده في مسلسل «الاختيار 2» مع أحمد مكي وكريم عبدالعزيز ومسلسل الملك مع الفنان عمرو يوسف، عقب شفائه من الفيروس.

ويشارك فراج في موسم رمضان 2021 بـ«الذقن» خلال أحداث مسلسل تقاطع طرق، بطولة الفنانة منى زكي، محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، سيد رجب، ومايان السيد، تأليف وإخراج تامر محسن، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.

 

اقرأ المزيد:

بعد إصابة خطيبته بسنت شوقي بـ كورونا.. سلبية مسحة محمد فراج

محمد فراج ينشر صورة تجمعه بخطيبته: الحياة من غيرك مالهاش طعم

محمد فراج يغازل بسنت شوقي: "حتة مني.. يارب نتجوز قريب"

محمد فراج: سعيد باختياري في لجنة تحكيم مسابقة أفلام أسبوع النقاد