إصابة الفنان محمد فراج بفيروس كورونا

أكد مصدر مقرب من الفنان محمد فراج، إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أن إصابة «فراج» جاءت خلال عيد ميلاد خطيبته بسنت شوقي، التي كانت قد اصيبت من قبل بفيروس كورونا أثناء تواجدها فى مهرجان الجونة السينمائي.

علمت «الوطن» أن« فراج» يستعد لاستكمال تصوير مشاهده في مسلسل «الاختيار 2» مع أحمد مكي وكريم عبدالعزيز ومسلسل الملك مع الفنان عمرو يوسف، عقب شفائه من الفيروس.

ويشارك فراج في موسم رمضان 2021 بـ«الذقن» خلال أحداث مسلسل تقاطع طرق، بطولة الفنانة منى زكي، محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، سيد رجب، ومايان السيد، تأليف وإخراج تامر محسن، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.