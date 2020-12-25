عاطل يمزق وجه شاب بـ«كاتر» في المحلة: رفض منحه «إتاوة»

ضبطت المباحث الجنائيه بالغربية، اليوم الجمعة، عاطلا «مسجل خطر» لتمزيقه وجه شاب بأستخدام سلاح أبيض «كاتر» لرفضه دفع «إتاوة» طلبها منه، واستيلائه منه على مبلغ مالي غصبا.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد محمد فتحي، مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من حسن حامد المغربي، يتهم فيه «كامل. ا. ك» عاطل بقيامه بأعمال البلطجة، وطلب إتاوة منه، وعندما رفض، اعتدى عليه بالضرب المبرح، وأصابه بجرح قطعي في الوجه باستخدام «كاتر» واستولى منه على مبلغ مالي يقدر بـ2950 جنيه بالإكراه.

وأوصى مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي، قاده اللواء محمد عمران، مدير المباحث الجنائية، والعقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، لضبط المتهم بعد مطاردته، وتم اقتياده إلى ديوان قسم شرطة ثان المحلة الكبري لسماع أقواله وعرضه على جهات التحقيق المختصة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة برقم 14999 لسنه 2020 وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث، وقرر رئيس النيابة حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات وسماع اقوال الضحية المجني عليه.