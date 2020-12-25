«عمل مدبر».. 3 جرحى في انفجار «ناشفيل» وتحذير من مبنى آخر

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم، أن الانفجار الذي هز وسط مدينة «ناشفيل» عاصمة ولاية «تينيسي» كان على الأرجح عملا مدبرا، فيما قامت أجهزة الأمن في المدينة بإغلاق الشوارع، وأشارت الشرطة إلى أن التحقيقات في الانفجار متواصلة وذلك بمشاركة بمشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن هناك تخوف من جانب السلطات من وجود سيارة مفخخة أخرى.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في المدينة، جوزيف بليزنت، أنه جرى نقل 3 جرحى وحالتهم ليست حرجة.

وطالبت إدارة الإطفاء في المدينة الأمريكية، الأمريكيين بالابتعاد عن موقع الانفجار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ودعا رجال الإطفاء الأمريكيين، بالابتعاد عن مبنى آخر تحسبا لوقوع انفجارات محتملة.

بدوره، أوضح عمدة المدينة، جون كوبر، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إنه على علم بالانفجار وتوجه إلى مكان الحادث، وأوضح المسؤول الأمريكي، أن الانفجار وقع في الجادة الثانية في جزء تاريخي قديم من المدينة.

وكان أحد السكان المحليين، قال في وقت سابق، لوكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، إن الانفجار كان قويا جدا، موضحا ان الانفجار أسفر عن كسر جميع النوافذ في منزله.

وأشار إلى أن الانفجار تسبب في اشتعال النيران في نحو 4 سيارات في مكان الحادث، وقال شاهد عيان لـ«سي إن إن»، إنه كانت هناك أشجار منتشرة في كل مكان والزجاج منتشر.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إنه بالقرب من موقع الانفجار، هرع أشخاص من أماكن سكنهم نتيجة صوت الانفجار، وانتشار الدخان الكثيف، فيما قالت خدمة وسائل النقل العام في ناشفيل، إن عملياتها لم تتأثر بالانفجار، وأنها مستمرة في تقديم خدماتها.