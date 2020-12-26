بعد انفجار ناشفيل.. أبرز الحوادث التي شهدتها المدينة الأمريكية

مدينة تقع على نهر «كمبيرلاند» شمال ولاية «تينيسي» الأمريكية، أنها مدينة «ناشفيل» عاصمة تينيسي، حيث تأسست هذه المدينة في 1779، والمدينة تعرف أنها عاصمة موسيقى «الريف»، كما تعرف أنها مركز للمهاجرين الأكراد.

وأمس، شهدت «ناشفيل»، انفجارا قويا هز وسط المدينة، وقالت السلطات المحلية، إن سبب الانفجار، حافلة متروكة في وسط المدينة، كما أسفر الانفجار أضرارا بعدد من المباني.

ونرصد أهم الحوادث التي تعرضها لها «ناشفيل»:

6 أغسطس 2015:

قتلت الشرطة الأمريكية شابا أصاب 3 أشخاص برذاذ الفلفل وفأس، داخل صالة سينما، وقالت الشرطة في ذلك الوقت، إن الشاب «29 عاما » كان يرتدي قناع جراح دخل صالة سينما في «انتيوش» بالقرب من ناشفيل خلال عرض فيلم، وعمد إلى رش رذاذ الفلفل على بعض الحضور، مشيرة إلى أن المهاجم كان يملك مسدسا.

22 إبريل 2018:

قتل 3 أشخاص في إطلاق نار في ناشفيل، وأشارت الشرطة الامريكية في ذلك الوقت، إلى إصابة 4 آخرين في الحادث.

وقام المتهم ويدعى «ترافيس راينكنج» بفتح النار من بندقية نصف آلية في مطعم بالقرب من المدينة ولاذ بالفرار وهو شبه عار، وأشارت السلطات الامريكية، إلى أن راينكنج استخدم بندقية نصف آلية من طراز «أيه آر-15».

20 يوليو 2019:

شهد مطار المدينة، حادث تصادم بين طائرتين تابعتين لشركة «ساوث ويست إيرلاينز»، فى مدرج المطار، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.

31 مايو2020:

شهدت المدينة الأمريكية، قيام محتجين في مسيرة من أجل «جورج فلويد» الشاب الأسود الذي قتله شرطي أبيض، بإضرام النيران في مبنى محكمة في المدينة. وفي ذلك الوقت، أعلن عمدة «ناشفيل» جون كوبر، حالة الطوارئ.

وأدى مقتل فلويد، اندلاع احتجاجات مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدةكما أثارت الاحتجاجات، جدلا في البلاد بشأن تاريخ العبودية والفصل العنصري.