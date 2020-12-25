التحالف العربي: تعرض سفينة لهجوم بواسطة لغم بحري في البحر الأحمر

تسببت الألغام البحرية التي زرعها الحوثيون في الساحل الغربي لليمن، في مقتل عشرات الصيادين، كذلك تسببت الألغام، في نفوق كائنات بحرية.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، مرارا، أن الألغام البحرية تهديد خطير للملاحة والتجارة العالمية. واليوم، أعلن «التحالف»، تعرض سفينة شحن تجارية لهجوم بواسطة لغم زرع على يد الحوثيين جنوب البحر الأحمر.

واتهم «التحالف العربي»، في بيان، الحوثيين بمواصلة زراعة الألغام جنوب البحر الأحمر وباب المندب، موضحا أن السفينة ارتطمت بلغم بحري، مشيرا إلى أضرار طفيفة أصابت مقدمة السفينة، دون وقوع خسائر بشرية.

وكان تحالف دعم الشرعية، أعلن أمس الخميس، اكتشاف وتدمير 4 ألغام بحرية خلال الـ 24 ساعة الماضية، زرعها الحوثيين، وأوضح «التحالف العربي»، أن الألغام إيرانية الصنع من طراز «صدف».

وأضاف «التحالف العربي»، أنه دمر 175 لغما بحريا زرعها الحوثيين في اليمن.

وفي 24 نوفمبر الماضي، أعلن التحالف تدمير 5 ألغام في جنوب البحر الأحمر، وقال في ذلك الوقت، إن الألغام المكتشفة إيرانية الصنع، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي 13 ديسمبر الجاري، أصيبت إحدى ناقلات النفط التابعة لشركة «هافنيا» للشحن، من قبل مصدر خارجي مجهول، أثناء التفريغ في ميناء جدة بالسعودية، ما تسبب باشتعال حريق ووقوع انفجار.

وأضافت الشركة في بيان في ذلك الوقت، أن الطاقم أخمد الحريق، ولم يصب أي من أفراد طاقم الناقلة البالغ عددهم 22 شخصا، مشيرة إلى أن أضرارا بأجزاء من جسم السفينة.

وفي 5 من شهر ديسمبر الجاري، أعلنت «هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية»، تعرض سفينة لهجوم قبالة ساحل اليمن، وقالت على موقعها الإلكتروني إن الواقعة انتهت والسفينة بخير، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.