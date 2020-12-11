التحالف العربي: خروج القوات من عدن يسير وفق آلية تنفيذ اتفاق الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعوددية "التحالف العربي"، أن "خطوات تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض بفصل وخروج القوات، تسير حسب الخطط العسكرية".

وأكد التحالف العربي، اليوم، أن "عملية فصل القوات في أبين، وخروجها من عدن، مستمرة، وتسير بإشراف من قوات التحالف"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وشدد التحالف العربي، على "التزام وجدية من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في تنفيذ الشق العسكري".

وكان مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن، صرح أمس الخميس، بأنه جرى استكمال كافة الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، حيث جرى التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بـ24 وزيراً، من ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي، ومختلف المكونات السياسية اليمنية، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح المصدر، أنه جرى استيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني.

وأضاف المصدر، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تقوم من خلال المراقبين العسكريين من التحالف على الأرض ابتداء من أمس الخميس، بالإشراف على فصل القوات العسكرية في أبين، وتحريكها إلى الجبهات، ومن العاصمة عدن، لخارج المحافظة، كما ستستمر قيادة القوات المشتركة للتحالف في دعم الوحدات الأمنية للقيام بمهامها الجوهرية في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية.

واختتم المصدر تصريحه قائلاً إنه جرى التوافق على إعلان الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري وفي غضون أسبوع.