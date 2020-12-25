أستاذ ميكربيولوجي: لقاحات كورونا آمنة.. والصيني الأكثر دقة علميا

قال الدكتور أيمن الشربيني، أستاذ الميكروبيولوجي، ومدير عام المعهد البحثية بمدينة زويل، إن مصر تتعاقد على توفير50 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من شركة صينية وأخرى بريطانية، كما أن كل اللقاحات الخاصة بكورونا آمنة حتى وإن اختلفت في طريقة عملها، موضحًا أن جميع اللقاحات لها آليات معتمدة، لكن اللقاح الصيني الأكثر علميًا.

اللقاحات التي خرجت للنور ضد كورونا آمنة.. لا مخاطر من استخدامها

وأضاف «الشربيني»، خلال مداخلة هاتفية في النشرة الإخبارية التي عُرضت على شاشة دي إم سي، مع الإعلامية دينا الوكيل، أن الإحصائية الخاصة لمنظمة الصحة العالمية تؤكد أن اللقاحات التي خرجت للنور حتى الآن لصد جائحة كورونا آمنة، ولا توجد أي مخاطر حتى الآن تمنع الاستخدام، حيث إن الفروق بين اللقاحات تكمن في طريق عملهم وتصنيعهم للوصول لجسم الإنسان، لكن شدد على ضرورة تناول اللقاح فور توافره للحماية من الفيروس.

لا دليل علمي على مدة استمرار الاجسام المضادة لكورونا في جسم الإنسان

وأشار أستاذ الميكروبيولوجي ومدير عام المعهد البحثية بمدينة زويل، إلى أنه لا يوجد دليل واحد علمي يؤكد أن اللقاحات ستكون أجسام مضادة لفيروس كورونا لمدة معينه: «مفيش معلومة معينة إن لقاح معين قد يكون أجسام مضادة لفترة معينة فقط في جسم الإنسان، هذا الأمر لم يتم حسمه بعد».