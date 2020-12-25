«Nuro» أول خدمة توصيل سيارات بدون سائق في كاليفورنيا

أصبحت القيادة الذاتية محط أنظار العديد من مصنعي السيارات حول العالم، وأيضًا كثيرًا من الشركات العالمية في مجالات متعددة أخرها شركة «آبل» والتي أعلنت مؤخرا عن تصنيعها لسيارات ذاتية القيادة، وفي هذا الصدد أعلنت شركة ناشئة في مجال تصنيع الروبوتات الآلية في كاليفورنيا عن حصولها على أول موافقة من الولاية على الإطلاق لإجراء عمليات تسليم مركبة ذاتية القيادة.

وحسب ما ذكره بلومبرج، قالت شركة Nuro ، التي تختبر سياراتها منذ عام 2017، أن تبدأ الآن في عمليات التسليم الروتينية للأغذية والمشروبات والأدوية وغيرها من المنتجات ، حسبما ذكرت الشركة يوم الأربعاء في بيان صحفي.

وقال ستيف جوردون، مدير إدارة السيارات بالولاية: «يعد إصدار أول تصريح نشر علامة فارقة في تطور المركبات ذاتية القيادة في كاليفورنيا، سوف نستمر في الحفاظ على سلامة عامة السيارات في الاعتبار مع تطور هذه التكنولوجيا».

وأوضح التقرير، أن شركة Nuro ، التي تشغل تويوتا بريوس ومركبتها الصغيرة الخاصة المعروفة باسم R2 ، قفزت إلى مقدمة المجموعة في السباق لبدء العمليات التجارية الروتينية باستخدام المركبات ذاتية القيادة.

كما حصلت وحدة الرحلات البحرية التابعة لشركة جنرال موتورز ، وشركة Waymo LLC ، ووحدة Zoox التابعة لشركة Amazon.com على الموافقة على الاختبارات في كاليفورنيا وتسعى جميعًا للاستفادة من التكنولوجيا الجديدة.

قالت DMV «قسم امركبات ذات المحركات» إن على شركة Nuro أن تفي بالعديد من معايير السلامة ، مثل إظهار أن مركباتها قادرة على تجنب المخاطر، ووضع خطة لكيفية التفاعل مع الشرطة وغيرهم من المستجيبين للطوارئ.

و في فبراير الماضي ، حصلت الشركة على إعفاء للعمل من الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة ، وهو مطلب آخر من متطلبات الولاية.