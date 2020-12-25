«ضد الكسر».. 4 طلاب يحققون المركز الثاني عربيا بمسابقة لأمن المعلومات

إنجاز جديد يسطره طلاب مصر أمام العالم، وبالتحديد في مجال أمن المعلومات، حيث فاز 4 طلاب بالجامعات المصرية بالمركز الثاني على مستوى الوطن العربي بمسابقة استمرت لمدة يوم كامل، ونظمتها شركات عالمية في مجال أمن المعلومات، شارك بها العديد من الفرق على مستوى العالم العربي، وبفارق بسيط يصل إلى 50 نقطة عن المركز الأول.

600 فريق من دول مختلفة شارك بالمسابقة

أكثر من 600 فريق شارك بالمسابقة التي نظمتها شركتي «WicsMe» وهي شركة تهدف إلى زيادة أعداد النساء في مجال أمن المعلومات، بالتعاون مع شركة «sans bootup ctf»، التي وضعت الأسئلة والتحديات الخاصة بالمسابقة، تحت رعاية منظمة الكويت للتقدم العلمي «Kfas».

30 تحدِ مختلف أمام المشاركين في مجال أمن المعلومات من بينها اختراق المواقع

فاز بالمركز الثاني الفريق المكون من عبد الحميد جمال غازي، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة، جامعة الأهرام الكندية، ومصطفي عبد العزيز، بالفرقة الثالثة بكلية علوم الحاسب من نفس الجامعة، وهاجر يوسف ناصف، بالفرقة الثالثة كلية هندسة كفرالشيخ، ومحمود يوسف، بالفرقة الثالثة كلية حاسبات ومعلومات قناة السويس، في مسابقة امتدت يومًا كاملًا من التحديات المختلفة في مجال أمن المعلومات التي وصلت إلى ما يقرب من الـ30 تحدي، حسبما قال المشاركين لـ«الوطن».

اختراق مواقع، التصدي للفيروسات والتعرف عليها، الوصول إلى ثغرات دقيقة في أنظمة المواقع، وغيرها من التحديات التي اجتازها الفريق في المسابقة، حسبما قال «غازي» لـ«الوطن»، مضيفًا أن كل تحدي له عدة نقاط على حسب صعوبته، وكل فريق مهمته جمع النقاط الأكثر للفوز بالمسابقة المُعتمدة في مجال أمن المعلومات.

المذاكرة والتدريب وسيلة أصحاب المركز الثاني لتحقيقهم الفوز

لعب الفريق صاحب المركز الثاني في المسابقة في العديد من المسابقات الأخرى قبل ذلك، وحققوا مراكز متقدمة في مسابقات داخل مصر تحت إشراف وزارة الإتصالات، وهو ما جعلهم مؤهلين للعب في المسابقة الكبرى على نطاق الوطن العربي، بعد أن قضوا وقتًا في المذاكرة والتدريب للاستعداد لذلك، حسبما قال «عبد العزيز».

وأوضح، أن أعداد أفراد الفرق تتراوح ما بين 4 و5 أشخاص، ويشترط أن يكون من بينهم فتاة أو أكثر، وهو ضمن شروط الشركة المنظمة للمسابقة، والتي تهدف إلى زيادة أعداد السيدات المحبين لمجال أمن المعلومات، وهو شرط كان يتحقق في أصحاب المركز الثاني الذين تربطهم صداقات قديمة بحكم اشتراكهم في أكثر من مسابقة معًا قبل ذلك.

زيادة الخبرة أمام الشركات الكبرى.. أهداف الفريق بعد تحقيق المركز الثاني

الوصول إلى مراكز متقدمة في مثل هذه المسابقات يضيف إلى خبرات المشاركين فيها، ويقربهم من العمل في أكبر الشركات العالمية في مجال أمن المعلومات، بحسب ما قاله «عبد العزيز»، وهو ما زاد لديهم شعور السعادة والحماس على الاستمرارية في تحقيق مركز أفضل بالمسابقات الكبرى، ولكن بعد انتهائهم من العام الدراسي.