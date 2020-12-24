«طلاب من أجل مصر» تكتسح انتخابات اتحاد طلاب جامعة السويس 

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة السويس برئاسة الأستاذ الدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوي، رئيس الجامعة نتائج انتخابات أمناء وأمناء مساعدي لجان اتحاد طلاب الجامعة.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز أعضاء أسرة طلاب من أجل مصر بمقاعد اتحادات الطلبة في كليات الجامعة، حيث شهدت نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة السويس تقدم ملحوظ لطلاب من أجل مصر وحصولهم على نسبة 100% من المقاعد باتحاد طلاب الجامعة.

وقال الدكتور علاء يونس رائد الاسرة بجامعة السويس، إن الاسرة تهدف إلى تكوين مجتمع طلابي قوي ومنظم ومعتدل يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030م ،كما تسعى الى زياده قاعدة ممارسة الانشطة الجامعية ومواجهة أي محاولات للخروج عن المسار الطبيعي.

وأوضح يونس، أن الأسرة تستخدم أحدث الوسائل والأنظمة في إعداد الطلاب لتحقيق المشاركة الفاعلة للطلاب و تأهيل وتدريب الخريجين للمنافسة في ريادة الأعمال وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات في مصر والخارج .

وعبر طلاب جامعة السويس عقب الانتخابات عن مدى سعادتهم البالغة بالأنشطة التى تقوم بها الأسرة داخل الجامعة ودورها في تعزيز عملية التواصل مع زملائهم وإعداد الطلاب ثقافيًا واجتماعياً ورفع الوعي الجمعي لدىهم وتأهيلهم للمشاركة بالأنشطة الطلابية وتنظيم العديد من الفعاليات داخل الجامعة وخارجها، وخوضها انتخابات الاتحادات الطلابية.

وحازت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة السويس على ثقة الطلاب بتميزهم في تقديم الأنشطة التي قامت بها الأسرة ودورها في مساعدة زملائهم وتحفيزهم للمشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية، خلال السنوات القليلة الماضية.