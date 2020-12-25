تخصيص 7 مستشفيات للعزل بالبحر الأحمر لاستقبال حالات كورونا

خصصت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، برئاسة الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، سبعة مستشفيات لفرز وعزل حالات الاشتباه بفيروس بكورونا، وذلك بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وكشفت صحة البحر الأحمر، أن مستشفيات العزل هي مستشفى رأس غارب المركزي والغردقة العام وسفاجا المركزي والقصير المركزي وجراحات اليوم الواحد والشلاتين المركزي وحميات الغردقة، وذلك لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

كان الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، تفقد قسم العزل بمستشفى الغردقة العام، وتابع أعمال تطوير المبنى الفندقي بالمستشفى، يرافقه فريق من الإدارات الفنية بالمديرية، والدكتور جمال مغربي، مدير المستشفى، لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجه الثانية من فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات والواقيات الشخصية.

وشملت جولة وكيل وزارة الصحة تفقد الاستقبال والطوارئ وقسم العزل بالمستشفى، ووجه بزيادة أعداد الأسرة لمواجهة أي أحداث طارئة، كما تفقد أعمال التطوير بالقسم الفندقي، ووجه بسرعة انتهاء الأعمال، مؤكدا على المتابعة المستمرة لجميع متطلبات العمل بالمستشفى.

ومن جانبه، ناشد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والحد من انتشاره، حرصا على صحة وسلامة أهالي المحافظة، موجها الإدارة العامة للبوابة الإلكترونية بنشر توعية كاملة للإجراءات الاحترازية، طبقا لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

وكشف مرعي، أنه في إطار التعاون المثمر بين مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر وكلية الطب بجامعة عين شمس، بدأت قافلة طبية علاجية من اساتذة كلية طب جامعة عين شمس، عملها بمستشفى الشلاتين المركزي والوحدة الصحية بحلايب والوحدة الصحية بأبورماد بجميع التخصصات.