عريف بالصاعقة: تطهير الأرض من العناصر الإرهابية أهم أهدافنا

قال عريف محمد صبري علي، ضابط بقوات الصاعقة، إنه لا يوجد أي فرق بين صف الضباط والضباط بالقوات المسلحة في العمليات الإرهابية، إذ أن الضابط يكون القائد، أما الصف فهو الذي يساعده على تنفيذ المهام على أكمل وجه، وفي حال استشهاد الضابط فإن صف الضابط يستكمل الطريق مكانه، والأهم هو النجاح والروح المعنوية العالية والاحترافية في أداء المهمة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع» عبر شاشة «dmc»: «أبلغ من العمر 21 سنة، وانضممت إلى القوات المسلحة وكنت على يقين تام بأنني سأجد نفسي فيها، وكنت دائمًا ما أتمنى أن أرتدي أفرول الصاعقة مثل ضباطها وصف ضباطها».

الانضمام إلى القوات في شمال سيناء كان حلما

وتابع: «كنت دائمًا ما أحلم بالانضمام إلى قواتنا المسلحة في شمال سيناء، وهناك تلاحم ومزيج خاص بين مقاتلي القوات المسلحة من الضباط وصف الضباط، والعمليات التي نقوم بها هناك تتم بروح أكبر من أن نتكلم عنها، فكلنا نتعاون مع بعض، وكلنا نحرص على حماية بعضنا البعض، ويحرص القائد على حماية كل أفراد مجموعته، والأهم هو نجاح المهمة لكي نطهر الأرض من العناصر الإرهابية منعدمة الفكر».