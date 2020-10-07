بطل الصاعقة محيي نوح عن فيلم الممر: بكيت لما حضرت العرض الخاص

روى اللواء محيي نوح أحد أبطال الصاعقة والمجموعة 39 قتال كواليس واقعة السنترال التي عُرضت في فيلم "الممر".

وقال نوح في مداخلة عبر "سكايب" مع برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية "cbc" إنه قابل المخرج شريف عرفة في الشئون المعنوية للقوات المسلحة "قعدنا مع بعض ومشي المخرج وبعد فترة كلمني ظابط وطلب مني الصور والجرايد اللي كانت عندي وبعد فترة كلمني شريف عرفة وقالي عايزك تيجي تشرب معايا فنجان قهوة وروحت قعدت معاه في مكتبه في المهندسين ودخلنا أوضة كبيرة فيها صوري وأنا لابس مموه ولابس رياضي ومدني وقالي أنا بعمل فيلم عن غارة على مسافة 50 كيلو على القناة وسألني عن اللي بنعمله في العمليات دي".

وأضاف: "قولت له تسليحنا كان كذا وكان معانا أسلحة كذا وبيطلع معانا أدلة وشرحت له شرح كامل للعملية وطلعت قعدت مع الممثلين اياد نصار يسألني قابلت اسرائيليين واتعاملت معاهم إزاي، وأحمد صلاح حسني وأحمد رزق ومحمد جمعة كل واحد منهم يسألني عن حاجة".

وأبدى اعجابه بدور الفنانة أسماء أبواليزيد في فيلم "الممر" لافتًا إلى أن المخرج شريف عرفه سأله عن موقف السنترال والذي تم تجسيده في فيلم "الممر": "واحد بيهزأ الظباط وبيهزأ الرئيس وحاجة لا يتخيلها مخلوق وأي حد يهزا ظابط لا يمكن أتحمله لأني بحب القوات المسلحة ولا يمكن حد يهينها ولا يهين رئيس الجمهورية وأنا موجود يحصل كده وأنا قمت معاهم بالواجب وزي ما شفت في السنترال لكن ده أخف وطأة مما حصل".

ولفت إلى أنه حضر العرض الخاص للفيلم وتذكر ما حدث في الماضي ثم أخرج المنديل ليمسح دموعه وشاهده المصور أيمن أبوالمكارم وسأله عن سبب مسح دموعه "قولت له إني تذكرت ما حصل في الفترة دي وأهالي إسماعيلية والسويس وبورسعيد كانوا واقفين معانا وكان فيه ناس تانية واقفة قدام رئيس الجمهورية".