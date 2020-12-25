محامي طبيب الميكروباص بعد إخلاء سبيله: «لم تثبت نيته ارتكاب فعل فاضح»

تطور جديد تشهده قضية «طبيب الميكروباص» والذي تم إتهامه بالتحرش بفتاة داخل سيارة أجرة «ميكروباص» في الزقازيق بالشرقية، حيث قررت محكمة جنح الزقازيق قسم ثاني أمس، تأجيل المحاكمة والنطق بالحكم على الطبيب «عبد الرحمن. م»، إلى جلسة 21 يناير المقبل، مع إخلاء سبيل المتهم على ذمة القضية.

عدم وجود النية والقصد.. استنادات محامي المتهم في الدفاع عنه

ولتوضيح آخر تطورات القضية، قال المستشار السيد سلامة، محامي الدفاع عن المتهم، إنه إستند في دفاعه عن المتهم إلى عدم تواجد النية والإرادة في الفعل المُرتكب، حيث إن تهمتي الفعل الفاضح علنًا وخدش حياء المرأة، يشترط فيهما تواجد الإرادة لفعل الجُرم وإحداث الضرر، لكن إذا وقع أي من الجريمتين بدون إرادة أو نية لعقد الفعل فلا يتحقق القصد الجنائي.

محامي المتهم: أقوال الفتاة لا يمكن تصديقها

وأضاف «سلامة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أقوال الفتاة حول تواجد نية الطبيب في إرتكاب الفعل الفاضح داخل الـ«ميكروباص» غير معقولة ولا يمكن تصديقها، لأن السيارة كان بها عدد كبير من الركاب، ولا يمكن لأحد أن يفعل ذلك وسط هذه الأعداد، أو حتى يقترب من الفتاة، مشيرًا إلى أن ذلك الفعل قد يحدث إذا كان منفردًا بها في مكان مُغلق، لافتًا إلى أن الموقف القانوني لموكله قوى.

«سلامة»: دافعت عن الطبيب متطوعا إيمانا ببراءته

وأكد محامي «طبيب الميكروباص»، أنه دافع عن المتهم متطوعًا، وتكفل بالقضية مجانًا، إيمانًا منه ببراءة المتهم، وأن ما بدر منه كان بدون عمد، وقد يحدث مع أي شخص آخر نتيجة الإرهاق الشديد، أو بعض الأمراض مثل ضعف البروستاتا، فضلا عن علاقة دفاع المتهم القوية بأهل قرية المتهم «الخيس»، ورغبًا منه في الوقوف معهم في محنتهم، بعدما لجأوا له في الدفاع عن الطبيب المتهم، حسبما ذكر.

وكانت واقعة «طبيب الميكروباص» أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية ديسمبر الماضي، بعد أن تداول رواد الـ«سوشيال ميديا» مقطع فيديو لمجموعة من الأشخاص يعتدون بالضرب على الطبيب، بعدما إتهمته فتاة بالتحرش بها داخل سيارة «ميكروباص»، مما دفع السائق والركاب إلى إنزاله من السيارة والتعدي عليه قبل تسليمه إلى الشرطة.

وتبين بعد ذلك أن المتهم يدعى عبد الرحمن. م، ويعمل طبيب بقسم الاستقبال في المستشفى الجامعي بالزقازيق، ومعيد في كلية الطب بالجامعة.