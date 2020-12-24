عاجل.. تأجيل محاكمة طبيب الزقازيق المتهم بفعل فاضح وإخلاء سبيله

قررت محكمة جنح قسم ثاني الزقازيق بمحافظة الشرقية، قبل قليل، تأجيل محاكمة الطبيب المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل ميكروباص أجرة لنقل الركاب بمدينة الزقازيق، إلى جلسة 21 يناير القادم، للنطق بالحكم، كما قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهم على ذمة القضية.

وأكد السيد سلامة المحامي، محامي الدفاع عن المتهم، خلال مرافعته، انتفاء أركان الجريمتين المشار إليهما في الأوراق، بركنيهما المادي والمعنوي، وأيضاً انتفاء القصد الجنائي الخاص، وعدم جدية التحريات، باعتبار أنها مأخوذة من أقوال المجني عليها، بالإضافة إلى عدم معقولية تصور ما قالت به المجني عليها، في زمان ومكان الادعاء بالجريمة.

وكانت المحكمة قد قررت في جلسات سابقة تأجيل المحاكمة مرتين، الأولى بسبب عدم الاختصاص، والثانية إدارياً لعدم حضور القاضي، قبل أن تقرر المحكمة، في جلستها يوم الخميس من الأسبوع الماضي، تأجيل القضية إلى جلسة اليوم الخميس، لاطلاع الدفاع على المستندات.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة ثاني الزقازيق، بقيام فتاة، تبلغ من العمر 19 عاماً، بمعاونة سائق وعدد من المارة، بالتحفظ على الطبيب في أحد الشوارع العامة، لاتهامه بارتكاب «فعل غير أخلاقي» داخل الميكروباص.

وانتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة، واصطحبت الطبيب إلى مقر القسم، حيث اتهمته الفتاة بأنه ارتكب «عملاً غير أخلاقياً»، أثناء استقلاله الميكروباص، ووقوفه ناحيه المقعد الذي تجلس عليه.

وأضافت الفتاة أنها نهرت المتهم، ولكنه لم يستجب، مما دفعها إلى رفع صوتها وأثارت انتباه باقي الركاب والسائق، ودارت مشادة كلامية، وعندما حاول الطبيب مغادرة الميكروباص، لحقت به الفتاة، وتجمع عدد من المارة، الذين قاموا بالتحفظ عليه لحين حضور الشرطة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ومن جانبه، قال أيمن سالم، نقيب أطباء الشرقية، لـ«الوطن»، إن ما استقر عليه وجدان النقابة، بعد فحص الواقعة والوقوف على كافة ملابساتها، أن الطبيب بريء ولم يتحرش بالفتاة، كما أنه لم يقدم على ارتكاب أي فعل فاضح عمداً، لافتا إلى أنه يعاني من حالة مرضية.

وأشار نقيب الأطباء إلى أن أساتذة الطب النفسي أفادوا بأن طبيب جامعة الزقازيق، الذي يواجه تهمة «فعل غير أخلاقي»، داخل ميكروباص، يعاني من حالة مرضية، موضحاً أن أساتذة الطب النفسي زاروا الطبيب، واستمعوا إلى أقواله حول الواقعة، مشيراً إلى أنه أبلغهم بأن ما حدث تكرر معه أكثر من مرة دون إرادته، وأضاف أن هذا الأمر أكده والده أيضاً، لافتاً إلى أنهم كانوا بصدد عرضه على طبيب مختص.