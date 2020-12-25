سحب التراخيص وغرامة 8 آلاف جنيه.. احذر تطبيق غرامة الملصق بعد 5 أيام

حذر مصدر أمني، مالكي السيارات وكل المركبات، من خطورة التخلف عن تركيب الملصق الإلكترونى فى المهلة التى مددتها وزارة الداخلية لـ31 ديسمبر الجاري، أي بعد 5 أيام من توقيع غرامات تصل إلى 8 آلاف جنيه، وسحب التراخيص، حال انتهاء المدة دون تركيب الملصق.

وقال المصدر، إن توقيع العقوبات ستكون طبقا لنص المادة 25 من القانون الجديد، التي نصت على أنه يصرف لكل مركبة ملصق إلكتروني، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه ويجب أن يكون الملصق الإلكتروني، صالحًا للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه، ويتم توقيع غرامة على المخالف من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه.

رسوم التركيب 150 جنيها

وأوضح المصدر، أن سعر الملصق 150 جنيها، ولا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له أو إتلافه، وفي الوقت الذي تصل غرامة عدم تركيبه إلى 8 آلاف جنيه، ويتم تركيب الملصق الإلكتروني في جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية، وتم تحديد فترة عمل مسائية في وحدات المرور من 5 إلى 8 مساءً، من أجل تركيب الملصق.

وطالب المصدر، المواطنين مالكى المركبات بكال أنواعها، بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية، لتركيب الملصق الإلكتروني، وإلا سيتم توقيع غرامات وعقوبات على المتخلفين عن تركيبه، التي تصل إلى غرامة 8 آلاف جنيه.

إمكانية سداد رسوم الملصق من البيت

وأعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق، توفير الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكي المركبات بكل أنواعها، ذات التراخيص السارية، من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيا، من خلال موقع بوابة مرور مصر.

على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها (ذات ملصق إلكترونى) وإستلام الملصق الإلكترونى وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.ويتم استخدام تلك الخدمة من خلال تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصرثم إختيار خدمات المركبات وإختيار خدمة سداد رسوم إصدار ملصق إلكترونى وسداد رسوم الخدمة المطلوبة ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً تيسيراً لإجراءات تثبيت الملصق الإلكترونى فقط.. بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى إنتهاء المدة المحددة.

شريحة سرية تحتوي على بيانات السيارة

ويحتوى الملصق على شريحة تسمى rfid لتحديد هوية السيارة عبر موجات الراديو، حيث تحتوي على وحدة ذاكرة صغيرة جدًا مخزن بها معلومات السيارة بالكامل، وتشمل مدة الترخيص ورقم الموتور والشاسيه وغيرها، إضافة إلى معلومات صاحبها ورقم هاتفه والبريد الإلكتروني ولا يضطر ضابط المرور إلى إيقافها بالكمائن ويربط الملصق الذي يتضمن كل بيانات المركبة، مع مركز معلومات المرور، ويجب أن يكون الملصق الإلكتروني صالح للاستخدام دائمًا، ومن خلاله تستطيع أجهزة الداخلية، حصر أماكن الكثافات المرورية، والتعامل معها، وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في تنظيم المرور.