الصحة تضع قواعد للمخالطين لحالات مصابة بفيروس كورونا

وضعت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من التعليمات لشخص المخالط لحالة مصابة بفيروس كورونا المستجد أثناء العزل المنزلي، يأتي ذلك بالتزامن مع تزايد أعداد مصابي فيروس كورونا خاصة في فصل الشتاء، وتحذير الوزارة من الزيادة خلال شهري يناير وفبراير.

العطس والكحة

وقالت الوزارة في منشور توعوي لها، إنه يجب أثناء العطس أو الكحة، تغطية الأنف والفم بمنديل ورقي ثم تخلص منه بوضعه داخل كيس مغلق والقائه بسلة المهملات وغسيل اليدين فورا بالماء والصابون.

وتابعت الوزارة أنه يجب تجنب الأنشطة مع الحد من الانتقال من المكان المخصص اللعزل إلى مكان آخر والتأكد من أن المساحة المشتركة مثل المطابخ والحكومات جيدة التهوية مع إبقاء النوافذ مفتوحة.

ارتداء الكمامات

وأوضحت أنه يجب ارتداء الكمامات المناسبة للوجه خاصة عند المخالطة والتخلص منها بعد الاستخدام بوضعها داخل كيس مغلق والقائه بسلة المهملات، وقالت الوزارة من الأفضل أن يكون لديك فرد من أفراد الأسرة يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من الأمراض المزمنة لرعاية المصاب.

وشددت الوزارة على تخصيص مكان منعزل بالمنزل كغرفة مرتبة وتجنب الزيارات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335، ورقم الواتساب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق صحة مصر المتاح على الهواتف.

قفزة في الإصابات والوفيات

وقالت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة أن الفترة القادمة هي الأسوء بالنسبة للفيروس ومصابيه وهناك قفزة ستحدث بخصوص الوفيات، مطالبا للمواطنين عدم التأخر في طلب الرعاية الصحية خاصة مع كبار السن أو اصحاب الأمراض المزمنة لأن معظم الوفيات من هذة الفئات.

وأوضحت للوطن أن وزارة الصحة قامت بتزويد مستشفيات العزل ووضعت في كل قرية وكل حي مستشفي، وقالت المصادر "اذهبوا للمستشفيات عند ظهور أي أعراض الاماكن موجودة وكافة أدوية البروتكول العلاجي الجديد لفيروس كورونا متوفرة".

واكدت المصادر علي أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة 20 ثانية والتقليل من التواجد في الأماكن المزدحمة وعدم إقامة مناسبات أو حضور حفلات تفادي من زيادة الاصابات .