قفزة في وفيات كورونا.. بيان مهم لـ"الصحة" بشأن الوضع الوبائي بعد قليل

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة، عن مستجدات فيروس كورونا المستجد، وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن بيان اليوم الخاص بأعداد مصابي فيروس كورونا، مستمر في الزيادة، ولكن اليوم سيكون صادمًا بخصوص الوفيات.

وتابعت المصادر أن الفترة المقبلة، هي الأسوأ بالنسبة للفيروس ومصابيه، وهناك قفزة ستحدث بخصوص الوفيات، مطالبة المواطنين بعدم التأخر في طلب الرعاية الصحية خاصة مع كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة، لأن معظم الوفيات من هذه الفئات.

وأوضحت أن وزارة الصحة زودت مستشفيات العزل، ووضعت في كل قرية وكل حي مستشفى، وقالت المصادر «اذهبوا للمستشفيات عند ظهور أي أعراض، الأماكن موجودة وكل أدوية البروتوكول العلاجي الجديد لفيروس كورونا متوفرة».

وأكدت المصادر أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين باستمرار لمدة 20 ثانية، والتقليل من التواجد في الأماكن المزدحمة، وعدم إقامة مناسبات أو حضور حفلات تفاديًا من زيادة الإصابات.

وأشارت المصادر إلى أن وزيرة الصحة أرسلت خطابًا لمديريات الصحة، توصي فيها بإلغاء جميع الإجازات للأطقم الطبية، بسبب انتشار الجائحة وزيادة أعداد المصابين، وأوصت بغلق مراكز الدروس الخصوصية، وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء.

وأكدت المصادر حرص وزيرة الصحة على تقديم كل الشكر للجيش الأبيض، لما يقدمونه من تضحيات في سبيل المواطنين، ووجهت بضرورة توفير كل المستلزمات الخاصة بهم لحمايتهم، مشيرة إلى أن اللقاح سيتم تطعيم الأطقم الطبية به في البداية، خاصة أطباء مستشفيات العزل والصدر والحميات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

وكسرت وزارة الصحة والسكان، أمس، لأول مرة منذ أكثر من 5 أشهر، حاجز الألف إصابة، وهو الرقم الذي ينذر بالخطر، وفقًا لتصريحات أعضاء اللجنة العلمية لـ«الوطن»، وأعلنت أمس الوزارة عن خروج 513 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 108474 حالة حتى اليوم.