القليوبية عن شكاوى بوجود مخلفات طبية في الطريق: تتبع مركز ولادة خاصا

كشفت محافظة القليوبية، بالتعاون مع مديرية الصحة بالقليوبية، غموض واقعة العثور على كمية من المخلفات الطبية الخطرة، ملقاة على طريق خط 12 بنطاق قرية ميت عاصم بمركز بنها، حيث تبين أن وراء الواقعة مركز ولادة خاصًا، قام المسؤولون عنه بالتخلص من المخلفات والنفايات الطبية على الطريق، مما أثار حفيظة الأهالي الذين اشتكوا للمحافظة بسبب أن المخلفات تعرض حياتهم للخطر وخاصة في ظل انتشار أزمة فيروس كورونا.

وقالت المحافظة، في بيان لها، إن المخلفات تخص مركز ولادة خاصًا، وتم تكليف إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية باتخاذ أقصى عقوبة على مسؤولي المركز المتسبب فى هذه الأزمة.

كان أهالي المنطقة والمارون بالطريق قد اشتكوا بسبب إلقاء هذه النفايات، مناشدين سرعة التحقيق في الواقعة ومعرفة أسباب انتشار هذه المخلفات على الطريق.

وناشد الأهالي اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والمهندس علي عبدالستار، رئيس مدينة بنها، سرعة رفع هذه النفايات الخطرة، وتوقيع أقصى جزاء على المتسبب فى إلقائها على هذا النحو.

من ناحيته، أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، التحقيق الفوري في الواقعة ومعرفة المتسبب بها، بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، وتوقيع أقصى العقوبات على المتسبب في هذا الخطأ، مؤكدا أن المحافظة لا تألو جهدا في الحفاظ على صحة المواطنين والتصدي بكافة السبل لانتشار الأوبئة وفيروس كورونا.

من ناحيتها، أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، أنه تتم عمليات التخلص الآمن من النفايات، من خلال خطة طوارئ لتغطية جميع الوحدات والمستشفيات بالمحافظة لتجميع ونقل النفايات الطبية إلى المحارق على مدار الساعة، حيث تم تدريب العاملين بمستشفيات العزل من خلال الطب الوقائي ومكافحة العدوى والسائقين على كيفية التعامل ونقل المخلفات من المنشآت الصحية واتخاذ الإجراءات الاحترازية وإجراء عمليات التنظيف والتطهير للأدوات والسيارات المستخدمة والمرور على المنازل التى يوجد بها حالات مخالطة لمرضى كورونا لاستلام النفايات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.