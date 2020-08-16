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محافظ القليوبية يضبط سيارة تلقي مخلفات ورتش مباني

كتب:

حسن صالح
06:31 م | الأحد 16 أغسطس 2020
جانب من الواقعة

جانب من الواقعة

تمكن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية خلال جولة بمدينة القناطر الخيرية، من ضبط سيارة تلقي المخلفات ورتش المباني بجسر الرياح التوفيقي بخط 12 بنطاق الوحدة المحليه باجهور الصغرى.

وعلى الفور، كلف المحافظ الأجهزة الأمنية ورئيس المدينة بضبط السيارة وتحرير محضر بالواقعة، ومصادرة السيارة وتوقيع اقصى العقوبات والغرامات المشددة على مرتكبي المخالفة، لقيامه بذلك السلوك غير الحضاري الذي يضر بالبيئة ويشوه المظهر الحضاري.

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