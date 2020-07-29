مياه القليوبية تطلق حملة للتخلص الآمن من مخلفات الأضاحي

أطلق المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، حملة لترشيد استهلاك المياه والتخلص الأمثل من مخلفات الأضاحي بالتعاون مع مديريات الصحة والأوقاف والأزهر الشريف بالقليوبية.

وقام "مجاهد" بتوجيه إدارة التوعية بالشركة ببدء حملة توعية لحث المواطنين والجزارين بعدم إلقاء مخلفات ودماء الأضاحي داخل شبكات الصرف الصحي لضمان الحفاظ على الصحة العامة وتكثيف حملات التوعية بالمجازر بشأن أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي باعتبارها أحد أهم استثمارات الدولة في البنية التحتية.