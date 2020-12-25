«أديب»: بطلت أراهن على وعي المصريين.. «عايزين إجراءات قوية»

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لم يعد يعول على المصريين في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مناشدًا الحكومة بتطبيق القانون على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية، مضيفًا: «مليش دعوة بوعي الشعب المصري، عاوز قانون الحكومة المصرية، وإجراءات قوية في الفترة المقبلة تفرضها الدولة المصرية، وتوقعت 1000 إصابة يومية بكورونا الأسبوع الماضي وقد حدث ذلك بالأمس».

وأضاف «أديب» خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»: «أنا مليش دعوة بموضوع الوعي، وأنا مليش ذنب، والبلد مفيهاش مطعم أو كافيه واحد ملتزم الإجراءات الاحترازية الناس قاعدة فوق بعض، والنهاردة مترو الأنفاق عمل 1500 مخالفة لناس مش لابسة كمامات».

وتابع: «أنا مليش دعوة بالوعي ولا أناشد أحدًا، وأريد من الدولة ان تطبيق الإجراءات، ولا أريد الإغلاق أو حظر التجول، ولا أمهد لذلك، لكني أريد السلامة والأمان للجميع، كما حرر مترو الأنفاق 1.687 محضر مخالفة لقرار ارتداء الكمامة بالمحطات والقطارات، المصريين عايشين حياتهم بالطول والعرض ولا يوجد رادع».

وأشار، إلى أن المجتمع المصري شهد إصابة ووفاة عدد كبير من المشاهير دون أن يهتم أحد بتطبيق الإجراءات: «الدايرة بقت ضيقة أوي وأطالب الدولة إنها تحمينا، وأتحدى إن حد في مصر عنده حد قريب منه أو صاحبه مش مصاب بفيروس كورونا».

ولفت، إلى أن أعداد الإصابات في مصر يتزايد كما أن بعض المسشتفيات الخاصة أصبحت تستقبل مرضى كورونا: «الموضوع مبقاش ينفع فيه أبنائي الأعزاء، أنا عاوز الدولة تحمينا، لانها هي اللي هتشيل الشيلة في النهاية، أنا شايف في البلد مهرجانات واحتفالات ومحدش واخد الموضوع جد».