بروفايل: لاشين إبراهيم.. «كورونا» يُغيب قائد سفينة الانتخابات

بهدوء وثقة، عبَر بسفينة الوطن لبر الأمان الانتخابى، بعدما أدار وأشرف على 3 أشهر انتخابات لمجلسَى النواب والشيوخ، وُصفت بأنها الأصعب فى تاريخ مصر النيابى، بسبب ظروف فيروس كورونا، قبل أن تهاجمه العدوى ليلقى ربه وسيرته وتاريخه مُرصعان بسيرة ومسيرة من العمل، هو المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى وافته المنية صباح اليوم، بعد معاناة لأكثر من شهر مع فيروس كورونا.

ابن قرية ميت عاصم، الواقعة بمدينة بنها بالقليوبية، كان ظهوره الأخير فى 15 نوفمبر الماضى فى مؤتمر صحفى أعلن فيه نتائج انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب فى مؤتمر صحفى، أصرّ فيه على أن يوجه الشكر للمصريين الذين تحدوا فيروس كورونا وذهبوا للصناديق للتعبير عن آرائهم غير مُكترثين بالعدوى العالمية، بعدها دخل فى رحلة علاج زادت عن الـ40 يوماً حتى توفى أمس الجمعة.

وكان للمستشار الراحل سيرة عطرة وتاريخ طويل فى السلك القضائى، حيث تخرّج فى كلية الحقوق فى العام 1980 ليعمل بالنيابة العامة واستمر حتى وصل إلى منصب «محام عام» بنيابة الأموال العامة، لينتقل بعدها للعمل فى نيابة النقض.

وفى عام 2010، سافر للإعارة فى دولة الكويت، ليعود لمصر فى العام 2016، ليتقلد منصب نائب رئيس محكمة النقض، بعدها تم ترشيحه من مجلس القضاء الأعلى ليتولى منصب رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومنذ أكتوبر 2017 ترأس الراحل رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات، وأشرف على الانتخابات الرئاسية فى مصر لعام 2018، ثم التعديلات الدستورية فى 2019، ثم أنهى رحلته الطويلة بإنجاز انتخابات مجلسَى النواب والشيوخ.

دفتر عزاء من كل الأطياف والهيئات، لرثاء المستشار الراحل، وإبراز دوره الوطنى فى إدارة انتخابات غرفتَى برلمان مصر، وحزن فى مسقط رأسه على سيرة طيبة رحلت، كان لها أثر بالغ بين الأهل والأقران فى إنهاء الخلافات والأزمات، ليبقى اسم لاشين إبراهيم قيمة وطنية محفوظة.