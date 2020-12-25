غلق 3 منشآت وإعدام نصف طن أغذية في البحر الأحمر قبل احتفالات الكريسماس

شنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، برئاسة دكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، عدة حملات على منافذ بيع وتداول الأغذية والفنادق بجميع مدن المحافظة، تزامنا مع احتفالات الكريسماس ورأس السنة، تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتكثيف حملات الرقابة علي الأسواق ومنافذ تداول الأغذية.

شارك في الحملات إدارة الطب الوقائي وإدارة مراقبة الأغذية بجميع الإدارات الصحية، وتم المرور على عدد 66 منشأة بأماكن بيع وتداول الأغذية، وتم سحب 116 عينة من الأغذية المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها.

أسفرت الحملات عن إعدام 537 كيلو أغذية متنوعة، و91 لتر زيوت وعصائر لتغيرهم في الخواص الطبيعية، وتم تحرير 47 محضرا لنقص الاشتراطات الصحية، وعدم توافر شهادات صحية، وتم تنفيذ غلق إداري لعدد 3 منشآت، لعدم وجود ترخيص لها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، على استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة لمواطني محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.

وخصصت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، برئاسة الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، سبعة مستشفيات للفرز والعزل، تستقبل الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كوورنا بمدن المحافظة، وذلك بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وكشفت صحة البحر الأحمر، أن مستشفيات العزل هي: مستشفى رأس غارب المركزي، والغردقة العام، وسفاجا المركزي، والقصير المركزي، وجراحات اليوم الواحد، والشلاتين المركزي، وحميات الغردقة، لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

ومن جانبه، ناشد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره، حرصا على صحة وسلامة أهالي المحافظة، موجها الإدارة العامة للبوابة الإلكترونية، بنشر توعية كاملة للإجراءات الاحترازية طبقا لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.