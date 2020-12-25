بلاغ نبيه الوحش للنائب العام ضد رانيا يوسف: يجب أن تكون عبره (صور)

تنفرد الوطن بنشر بلاغ المحامي نبيه الوحش ضد الفنانة رانيا يوسف، وذلك بعد حوارها مع مذيع عراقي، والذي إتهمها بتعمدها إثارة الجدل من خلال ملابسها في مهرجان القاهرة السينمائي، لترد الفنانة رانيا يوسف، بأن كل الفنانات يرتدين فساتين مثيرة وتُبرزن مفاتنهن، معلقة «ربما قد تكون مؤخرتي مميزة شيء ما».

وتتضمن البلاغ المقدم إلي النائب العام، بإتهام رانيا يوسف بتوصيلها الجنس الصريح إلي المنازل وتعمدها إثارة الجدل، ومخالفة قواعد العيب والأخلاق والعادات والتقاليد وذلك سواء بالتغزل بمفاتنها أو الملابس العارية التي قدمها الوحش بالصور إلي النيابه العامة، وتتضمن البيان الأتي:

- سرعة إستدعاء الفنانة رانيا يوسف التي دأبت علي إرتكاب الأعمال الفاضحة وأعمال الفسق والفجور العلنية، كما دأبت علي توصيل الجنس للمنازل للتحقيق معها وفقا للمستندات والصور التي قدمت مع البلاغ.

كما وصف البلاغ مهرجانات السينما بأنها مهرجانات دعارة جسدية وجنسية وفكرية، وذكر بأن هذه المهرجانات والتي كان أخرها مهرجان الجونة السينمائي بمهرجانات "العفونة" علي حد وصفه.

وتابع، بأن الفن المصري الأصيل بريء من رانيا يوسف ومن علي شاكلتها، ولذلك لتعمدها التحريض علي الفسق والفجور سواء بملابس العارية أو الحركات والإيحات الجنسية والتي تعتبر تحريض علي الفسق، وتمثل جرائم صريحة مثل جرائم الفصل العلني الفاضح التي ليست مخالفة لقانون العقوبات في المادة 278, 279 وإنما مخالفة لمصرنا الحبيبة.

كما تابع البلاغ بأنه في حالة رفضها الحضور فيتوجب سرعة إصدار قرار عاجل وعادل بضبطها وإحضارها والتحقيق معها في كل ما ذكر، ومواجهتها بما صرحت به في القناة العراقية خلال الأيام الماضيه، لتمهيد لتقديمها إلي محاكمة عاجلة لتكون عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه بتوصيل الجنس الصريح إلي المنازل علي حد وصفه.