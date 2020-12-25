الوسط الفني مطارد بين «مفاتن» رانيا يوسف و «الممثل رسولا» لـ أبو زهرة

حالة غضب عارمة، انتابت قطاع كبير من الجمهور، تجاه الوسط الفني، خلال العشر أيام الماضية، بسبب التصريحات الشاذة التي يطلقها بعض الفنانين من آنٍ لآخر، كان أخرها عبد الرحمن أبو زهرة ورانيا يوسف.

آراء صادمة ونظرات ثاقبة، لكلّ منهما، حيث يرى الفنان عبد الرحمن أو زهرة أن المُمثل صاحب رسالة سامية، بينما الفنانة رانيا يوسف تتباهى وتتفاخر بـ"مؤخرتها المتميزة" من بين الفنانات المصريات، ليستقبل كل منهما موجة شديدة من الغضب.

رسالة ثرية

ومن خلال وقوفه على خشبة مسرح النهار، بوسط القاهرة، قبل نحو 10 أيام، وقف الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، ليُلقي كلمة قصيرة عقب تكريمه في مهرجان نقابة المهن التمثيلية، قائلا: « الممثل صاحب رسالة، ومقولتي الشائعة: قف للممثل وفه التبجيلا.. كاد الممثل أن يكون رسولًا".

وتلقى «أبو زهرة» هجومًا عنيفًا من قبل جمهوره، إذ إعتقد البعض أنه قام بتحريف حديثٍ نبوي، ليقول في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «لم أحرف حديثًا نبويًا ولكنه بيت شعر للشاعر أحمد شوقي، ولم أظن أن في ذلك جرم ارتكبته»، مؤكدًا أنه يحفظ القرآن الكريم جيدًا ويفرق بين الحلال والحرام، والذين يهاجمونه هم أشخاص أميّون يقرؤون العناوين فقط.

التباهي بالمفاتن

فيما أثارت الفنانة رانيا يوسف، جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعدما نشرت برومو من حوارها التليفزيوني المُرتقب مع المُذيع نزار الفارس، والتي دافعت فيها عن الإطلالات التي تظهر بها في المهرجانات السينمائية والمحافل الفنية، وتعمدها إرتداء ملابس ضيقة تُبرز مفاتنها، إذ قالت: «كل الفنانات كده، بس ممكن عشان أنا مؤخرتي مميزة شوية».

وكان الفنان حسن يوسف، قد أعرب عن صدمته الشديدة من تداول تلك التصريحات عبر المنصات الإعلامية، وأن يصل بها الحال إلى التفاخر بمفاتنها عبر شاشات التليفزيون، قائلًا في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «هي تُسيء لنفسها أولًا قبل أن تُسيء للوسط الفني بشكلٍ عام».

فيما ناشد نزار الفارس، مذيع البرنامج، نقابة المهن التمثيلية، بعدم التحقيق مع رانيا يوسف، إلا بعد عرض الحلقة كاملة، حيث كاتب عبر خاصية الـ«ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، قائلًا: «أتمنى من النقابة لا تحكم على إعلان الحلقة قبل نزولها».