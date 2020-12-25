إبراهيم عيسي: يجب عدم اقتصار علاقات مصر بأمريكا على البيت الأبيض فقط

قال الإعلامي إبراهيم عيسي، إنه يجب على الدولة المصرية قراءة دولة الولايات المتحدة الأمريكية جيدًا، فمصر لا يمكن أن تكون بعيدة عن الشأن العالمي والدولي، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية موجودة داخل الإقتصاد المصري والسياسة وكذلك إجراءاتنا اليومية، مثلها مثل دول العالم، ولكن لدينا تلعب واشنطن دورًا متميزًا ليست فقط على مستوى المعونة بل في كافة الهيئات النقدية.

تعامل مصر مع الشعب الأمريكي منعدمة

وأضاف "عيسي"، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، أنه يجب قراءة أمريكا جيدًا بعد أن كان هناك أزمة في تعاملنا مع أمريكا منذ قبل 1952، وهي أن الدولة المصرية دائما تنظر إلى أمريكا متمثلة فقط في الإدارة الأمريكية "البيت الأبيض"، ولكننا لا نتعامل مع الشعب الأمريكى نفسه، فتعاملنا مع الشعب الأمريكى منعدمة.

على مصر مخاطبة المجتمع الإمريكي وإعلامه

وأشار الإعلامي إلى أن المجتمع الأمريكى والإعلام قادرين على التأثير فى القرار فى الإدارة الأمريكية، ومن المفترض أن الدولة المصرية تخاطب الإدارة وأيضا المجتمع والإعلام الأمريكى، "لدينا من يخاطب المجتمع الأمريكى، ولكنهم فى حالة حرج أو غياب أو تخوف من التحدث، وثقافتنا منذ 1952 أن أى شخص يتحدث مع العالم، يكون متآمر".

80% من يهود أمريكا انتخبوا بايدن ضد ترامب نكاية في إسرائيل

واستطرد، أن هناك أسماء مثل حسام بدرى ومنى مكرم عبيد، وزاهى حواس وعبد المنعم سعيد، يستطيعون أن يتحدثوا مع المجتمع الأمريكى، ولكن هناك احتكار لمخاطبة المجتمع أمريكى، فهذا المجتمع نحتاجه حال قيام إدارة جو بايدن بالضغط على مصر ، "أغلب اليهود الأمريكان قاموا بتأييد بايدن، 80% من الشباب اليهودى فى أمريكا انتخابوا بايدن وليس ترامب، فشباب اليهود فى أمريكا غير راضيين عن دولة إسرائيل بحسب ما قال أحد كاتب إسرائيلى من أصل عراقى، وذلك لأن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان الفلسطينى وخرقها للقانون الدولى".