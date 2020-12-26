مباحثات هاتفية بين العاهل المغربي ورئيس الوزراء الإسرائيلي

قال الديوان الملكي المغربي، الجمعة، في بيان، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس، أجرى مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وفقا لما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأوضح الديوان الملكي، أنه خلال المباحثات بين الجانبين، ذكر الملك محمد السادس بالأواصر المتينة والخاصة التي تربط الجالية اليهودية من أصل مغربي بالملكية المغربية.

وجدد العاهل المغربي، التأكيد على الموقف الثابت والذي لا يتغير للمملكة المغربية بخصوص القضية الفلسطينية والدور الرائد للرباط للنهوض بالسلام والاستقرار في منطقة «الشرق الأوسط».

وأشار الملك محمد السادس، بإعادة تفعيل آليات التعاون بين بلاده وإسرائيل، واستئناف الاتصالات بشكل منتظم، في إطار علاقات دبلوماسية سلمية وودية.

وفي سياق متصل، أكد «نتنياهو»، عزمه على تنفيذ جميع الالتزامات، وفق جدول زمني محدد لتفعيلها.

ودعا «نتنياهو»، الملك محمد السادس، إلى زيارة إسرائيل، وقال مكتب نتنياهو في بيان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدث مع العاهل المغربي ودعاه لزيارة إسرائيل، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للانباء.

وتحدث المسؤول الإسرائيلي والعاهل المغربي، عن المضي قدما في اتفاق بوساطة أمريكية أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، لتطبيع العلاقات الثنائية.

وشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، الملك محمد السادس على استضافة وفد إسرائيلي رسمي هذا الأسبوع.

والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الخارجية المغربية، توقيع إعلان مشترك ثلاثي بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، بحضور العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وأوضح وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في مؤتمر صحفي من العاصمة المغربية «الرباط»، إن هذا حدث هام يأتي كتنفيذ للمكالمة الهاتفية التي تمت بين الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واضاف بوريطة، أن المكالمة كانت نتيجة عمل دام أكثر من سنة ونصف منذ زيارة جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي للمغرب في مايو 2018.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في 10 من ديسمبر الجاري، عن توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق على إعادة كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وقال ترامب، في ذلك الوقت، إنه وقع مرسوما يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.