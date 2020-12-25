أيتن عامر تهاجم عفاف شعيب بعد تصريح «من يساعد زوجته ليس رجلا»

انتقدت الفنانة أيتن عامر، تصريحات الفنانة عفاف شعيب، والتي انتشرت مؤخرا عبر السوشيال ميديا، والتي قالت فيها إنها «لا تعتبر الرجل الذي يغسل المواعين لزوجته بأنه رجل».

وكتبت «عامر» عبر تويتر، «إيه التصريحات العجيبة دى بس!!! مين قال إن اللى يساعد مراته فى ظل طحنة الدنيا دى يبقى من أنصاف رجال؟!! الستات بيشتغلوا وينضفوا ويطبخوا ويغسلوا وبالليل مبيناموش ساعتين على بعض بسبب نوم الطفل المتقطع، ولما الراجل يساعد نقول عليه مش راجل؟!!!!! ايه ده بجد؟».

أيتن عامر من الفنانات اللاتي تحرصن بشكل مستمر التفاعل مع جمهورها عبر السوشيال ميديا والرد على رسائلهم.

وقد نشرت الفنانة مؤخرا كيف استطاعت فقدان الكثير من وزنها دون عمليات تجميل، حيث نشرت بشكل أسبوعي الأنظمة التي كانت تمشي عليها وجعلتها تفقد وزنها من خلالها، وكانت ترد على الجمهور حول أي استفسار يخص هذا الموضوع.

وقد نشرت منذ فترة الفنانة أيتن عامر، عبر حسابها بـ «تويتر»، تعرض شقيقتها «داليا» للسرقة وكتبت تحذيرا: «سرق مبلغ كبير من أختى خلوا بالكم».

وكانت شقيقة الفنانة نشرت صورة للفتاة التي اتهمتها بالسرقة، وعلقت: «البنت دي سارقة فلوس ومجوهرات احذروا منها من يجدها يتواصل معي على ماسينجر ودي شهادة ميلادها وبطاقة والدتها وله مكافأة مالية ويا ريت شير على أوسع نطاق».

أيتن عامر شاركت رمضان الماضي في مسلسل «فرصة تانية»، أمام ياسمين صبري، وقد حقق دورها نجاحا كبيرا، وجذبت الجمهور إلى متابعة المسلسل رغم أن دورها ينتهي بمشهد انتحارها في منتصف المسلسل.

مسلسل «فرصة تانية»، بطولة ياسمين صبري، آيتن عامر، إدوارد، أشرف زكي، هبة عبدالغني، أحمد مجدي، أحمد الشامي، محمد دياب، محمود البزاوي، وكريم عبدالخالق، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.