مصرع 3 طالبات صدمهن «أتوبيس» أثناء عبورهن الطريق الزراعي بالقليوبية

لقت 3 فتيات مصرعهن، الجمعة، عندما اصطدم بهن «أتوبيس» على الطريق الزراعي «مصر- إسكندرية» الزراعي أمام مزلقان زكي بمركز قها، خلال عودتهن من درس خصوصي.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثث والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارا من العقيد ناصر الجمال، مأمور قسم قها، بوفاة 3 طالبات بالصف الثاني الثانوي، إثر تصادم أتوبيس بهن، أثناء عبورهن طريق مصر- الإسكندرية الزراعي، أمام مزلقان ذكى بدائرة القسم، وتم نقل الجثامين للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق، التي صرحت بدفنهن.

وانتقل اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي، وتبين من التحريات أن المتوفيات من بلدة نامول بمركز طوخ، وأنهن أثناء عودتهن من درس خصوصي بمدينة طوخ، ليستقلوا سيارة لبلدتهن، قاموا بعبور طريق «مصر- الإسكندرية» الزراعي، أمام مزلقان ذكي، دون استخدام نفق المشاة بالمنطقة، فاصطدم بهن أتوبيس أودى بوفاة اثنين منهن على الفور، فيما توفت الأخرى فور وصولها للمستشفى.

فيما أصيبت فتاتان صدمتهما سيارة مسرعة أثناء عبورهما الطريق، عند مدخل مدينة طوخ على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الزراعي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

كان اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي، وانتقل المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث طوخ، وتبين إصابة فتاتين صدمتهما سيارة مسرعة أثناء عبورهما الطريق الزراعي بمدخل مدينة طوخ.

في وقت سابق لقى عامل مصرعه إثر إصابته بطلق ناري في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة

جري نقل الجثة الى المستشفى وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية اخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية بلاغا بالواقعة

تبين وصول بلاغ من العميد أحمد شعراوي مأمور قسم الخانكة يفيد مصرع عامل بطلق ناري في مشاجرة وتبين من التحريات أن المشاجرة وقعت بين كلا من «عاطف ع» 49 سنة عامل رخام توفي أثر إصابته بطلق ناري خرطوش بالوجه و«هاني س»، 23 سنة، مصاب بجرح قطعي بالرأس، وطرف ثاني «جمال ع» 60 سنة، ونجليه «عماد» و«خالد».

وتبين من التحريات أن المشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة قام على إثرها أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته نتج عنه وفاة الأول.

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم الخانكة من ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات.