وزيرا التعليم العالي والتربية والتعليم يفتتحان عدة منشآت بجامعة الفيوم

تستقبل جامعة الفيوم برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد، اليوم السبت، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لافتتاح عدة منشآت بالجامعة، بالإضافة إلى عقد المجلس الأعلى للجامعات في رحاب جامعة الفيوم.

وتتضمن زيارة الوزيرين، افتتاح أعمال تطوير الحرم الجامعي، وافتتاح مبنى معهد حوض النيل ومركز الأوبئة، وافتتاح مبنى كلية الحاسبات والمعلومات، ومقر الجامعة المصرية الإلكترونية، وافتتاح مبنى المدرجات المركزية، وافتتاح مبنى مركز العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي، وافتتاح ملاعب الجامعة الجديدة، وتنتهي الزيارة بعقد مؤتمر صحفي بمركز التدريب الإقليمي على بحيرة قارون.

في سياق متصل، قال الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، إن المجلس الأعلى للجامعات سيعقد جلسته الشهرية غدًا في رحاب جامعة الفيوم برئاسة وزيري التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب، ونواب الوزير، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وكافة أعضاء المجلس الأعلى، والمختصين من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

على جانب آخر، صرح الدكتور عماد عبدالسلام المستشار الإعلامي لرئيس جامعة الفيوم، أنه على هامش الاجتماع سيتم افتتاح العديد من المنشآت الجديدة بجامعة الفيوم ومن أهمها مبنى كلية الحاسبات والمعلومات الجديد، ومبنى معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، ومبنى المدرجات المركزية، ومبنى ملحق كلية الآداب، ومبنى الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، ومركز العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي، ثم يعقب ذلك التوجه إلى منتجع الجامعة السياحي (نورياس) على شاطئ بحيرة قارون لعقد الاجتماع الشهري.

وأعرب رئيس جامعة الفيوم، عن ترحيب أسرة الجامعة بالضيوف المحترمين، متمنيًا لهم زيارة موفقة واجتماع مثمر يحقق الأهداف المرجوة استمرارًا لمسيرة العطاء والنجاح لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.