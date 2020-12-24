قرية المقراني بالفيوم تتشح بالسواد حزنًا على رحيل رئيس نادي الزمالك

اتشحت قرية "المقراني" التابعة لمركز يوسف الصديق في الفيوم، بالسواد، حزنًا على وفاة المستشار أحمد البكري "ابن القرية" ورئيس نادي الزمالك، متأثرًا بإصابته بفيروس "كورونا" في مستشفى العجوزة بالجيزة، فيما ازداد حزنهم بعد علمهم بقرار أسرته بدفنه في الجيزة وليس بمسقط رأسه بالمحافظة.

وقال حسن بكري، شقيق رئيس نادي الزمالك الراحل، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أنّ صلاة الجنازة ستقام في دار مناسبات مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر عقب صلاة العصر، موضحًا أن الجثمان سيتم دفنه بمقابر خاصة بالعائلة بأكتوبر على طريق مصر الفيوم الصحراوي.

وأشار شقيق رئيس نادي الزمالك الراحل، إلى أنّ شقيقه أصيب بفيروس "كورونا " المستجد عقب صدور قرار تعيينه كرئيسًا للجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك بقرار من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأيام قليلة، موضحًا أنّه فور إصابته تم نقله إلى مستشفى العجوزة بالجيزة ولكن تدهورت حالته، فتم إيداعه بغرفة العناية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي حتى توفي متأثرًا بإصابته.

وولد المستشار أحمد بكري بقرية المقراني التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وتخرج في كلية الحقوق، ثم تدرج في العمل القضائي حتى تولى منصب رئيس نيابة، ثم أصبح محامي عام أول، ثم تولى منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأخيرًا تم تعيينه رئيسًا لمحكمة جنايات الجيزة.

وينتمي المستشار أحمد البكري إلى قبيلة السمالوس، وهو أحد أحفاد شيخ العرب فرج حميدة عمدة بيت الضوايا في عام 1917 وهو أول من ناصر ثورة 1919، وترأس فريقًا من آلاف العربان والفلاحين مدججًا بالسلاح، وقطعوا الطرق والسكك الحديدية القادمة من مديريات الصعيد لمنع وصول الإمدادات العسكرية للإنجليز، وكان ذلك أحد أهم أسباب قبول الإنجليز لطلبات الزعيمين سعد زغلول وحمد الباسل الرمحي من قيام الدستور وعودة الحياة النيابية لمصر واستقلالها سياسيًا.