مركز أبحاث: الاقتصاد الصيني سيتجاوز الأمريكي بحلول عام 2028

أكد مركز أبحاث أن الصين ستتجاوز الولايات المتحدة، لتصبح أكبر اقتصاد في العالم عام 2028، قبل 5 سنوات مما كان متوقعا، ويرجع ذلك إلى تباين تعافي البلدين من جائحة فيروس كورونا؛ إذ تسجل أداءً أفضل بكثير من أمريكا فيما يتعلق بسيطرتها على الوباء، وقلة أعداد الإصابات والوفيات.

وقال مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال، في تقرير سنوي نُشر اليوم السبت: «لبعض الوقت، كان صراع الاقتصاد والقوة الناعمة بين الولايات المتحدة والصين من الموضوعات الرئيسية التي تهيمن على الاقتصاد العالمي».

وأضاف المركز أن «جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية تجعل هذا التنافس يميل بالتأكيد لصالح الصين»، بحسب «روسيا اليوم».

وأرجع المركز ذلك إلى «مهارة الصين في إدارة ملف الجائحة، وما فرضته من إجراءات عزل عام صارمة في بدايات الأزمة، وتأثر النمو على الأمد الطويل في الدول الغربية، يعني أن أداء الصين الاقتصادي قد تحسن».

وتتوقع الصين نموا اقتصاديا متوسطه 5.7% سنويا بين 2021 و2025، قبل أن يتباطأ إلى 4.5% سنويا من 2026 إلى 2030.

وفي حين أنه من المتوقع أن تسجل الولايات المتحدة نموا قويا في أعقاب الجائحة عام 2021، فإن نموها سيتباطأ إلى 1.9% سنويا بين 2022 و2024، ثم إلى 1.6% بعد ذلك.

وتوقع المركز أن تظل اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم حتى بدايات العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، قبل أن تتخطاها الهند، الأمر الذي يهوي بألمانيا من المركز الرابع إلى الخامس.

وستتراجع بريطانيا، بحسب المركز، إلى المستوى السادس، اعتبارا من عام 2024.