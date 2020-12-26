قبل يومين من نهاية الحجز.. خطوات التسجيل الإلكتروني لشقق متوسطي الدخل

يتبقى يومان على نهاية حجز 25 ألف وحدة سكنية، كاملة التشطيب لمتوسطي الدخل، في 11 مدينة جديدة، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين 1»، أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

وكان من المحدد نهاية الحجز في 21 ديسمبر الجاري، ولكنه تم مد الحجز أسبوع، خلال الأيام الماضية، بسبب تعديل حدود الدخل، وذلك لإعطاء فرصة أكبر للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية.

وبلغ إجمالي المتقدمين لحجز تلك الوحدات حوالى 312 ألف مواطن، وهناك أكثر من 290 ألفا سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق، وذلك بحسب مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

خطوات التسجيل الإلكتروني على موقع الصندوق:

1- رفع جميع الأوراق والمستندات على جهاز كمبيوتر ووضعه فى ملف pdf، بشرط لا يزيد حجم الملف على 2 ميجا.

2- الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق.

3- اختيار استمارة طلب تقديم حجز وحدة.

4- ملىء البيانات المحددة داخل الاستمارة.

5- إرفاق ملف الـ pdf داخل الاستمارة.

6- الضغط على كلمة حفظ.

7- التأكد من نجاح التسجيل.

الرئيس التنفيذي للصندوق: التخصيص إلكترونيا عن طريق قرعة عشوائية وبعائد سنوي 8%

ونوهت عبد الحميد إلى أنه يتم التخصيص إلكترونياً عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي لكل دور، وفى حالة زيادة عدد الحاجزين من ذوى الاحتياجات الخاصة على نسبة 5 % من عدد الوحدات المُتاحة بالمدن المعلن عنها تكون الأولوية طبقاً للترتيب التالى، المتزوج ويعول (شاملاً: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سناً وفى حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سناً، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سناً.

ويتضمن الطرح 11 مدينة جديدة، وهى: (بدر "حدائق العاصمة"– حدائق أكتوبر– 6 أكتوبر– 15 مايو– العاشر من رمضان– العلمين الجديدة– المنيا الجديدة– ناصر "غرب أسيوط"– رشيد الجديدة– أسوان الجديدة– بنى سويف الجديدة).

وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أنه يتم سداد ثمن الوحدة المتبقى بنظام التمويل العقارى بسعر عائد 8% سنويا (متناقصة) لمدة تصل إلى 20 عاماً وفقاً لشروط مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل الصادرة فى ديسمبر 2019 وتعديلاتها.