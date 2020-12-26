«القوى العاملة» تصرف 1.3 مليون لـ2719 من العمالة غير المنتظمة بالأقصر

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر بتعيين 462 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم 1064 شاباً منهم 13 من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم استخراج 182 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة منهم شهادة لذوي القدرات.

وأوضح وزير القوى العاملة، أنَّ المديرية صرفت مبلغ مليون و359 ألفاً و500 جنيه منحة عيد الأضحى المبارك للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وعددهم 2719 عاملاً، كما تمّ صرف رعاية صحية لـ140 عاملًا وعاملة بإجمالي 67 ألفاً و164 جنيهاً، وصرف 3000 جنيه لـ 3 عمال منحة زواج، و6 منح مواليد لـ12 عاملاً بمبلغ 3000 جنيه أخرى.

تلقى وزير القوى العاملة، تقريراً بذلك من مدير المديرية عبده هاشم، عن إنجازات المديرية عن شهر نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى أنَّه في مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة، أجرت المديرية تفتيشًا على 206 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 14 محضراً، كما تمّ تلقي 3 شكاوى، وبحث شكوتين منها وأخرى ما زالت تحت البحث، كما تمّ عقد ندوة عمالية بأحد المنشآت لشرح بعض مواد قانون العمل وحقوق وواجبات العمال بها.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، فتشت 97 منشأة، كما أعادت تفتيش 126 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 33 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لـ100 منشأة أخرى لإزالة المخالفات التي تمّ إنذارها بها.

وأوضح مدير المديرية أنّه تمّ بدء الدورات التدريبية على أساليب الزراعة الحديثة، وفك وتركيب الصوب الزراعية، وتنظيم دورة تدريبية أخرى في التفصيل والحياكة، وفي مجال التبريد والتكييف.

كما تمّ تنظيم دورات تدريبية على مهن السباكة الصحية، والتفصيل والحياكة، وكهرباء التركيبات بوحدة التدريب المهني المتنقلة بساحة فضيلة شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير وتوفير أدوات الحماية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.