القوى العاملة: تحصيل 105 آلاف جنيه مستحقات ورثة متوفية بالكويت

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الكويت، في تحصيل مستحقات مالية لورثة المتوفاة نجوى الادفاوي، بقيمة 2044 ديناراً كويتيا، بما يوازي 104 آلاف و979 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالكويت بمتابعة مستحقات ورثة المتوفاة نجوى الادفاوي، ومعاونة مي عبد الكريم غنام في إنهاء إجراءات اعتماد أوراق صرف مستحقات والدتها.

وقال الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت، في تقريره للوزير، إن المكتب تمكن من إنهاء إجراءات اعتماد أوراق صرف جزء من مستحقات والدة مي عبد الكريم غنام بمبلغ 2044 ديناراً قيمة رواتب وبدل إجازات، لافتا إلى أن المكتب مستمر في تعاونه معها حتى إتمام استلامها كافة المستحقات الأخرى.