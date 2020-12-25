القوى العاملة: تعيين 854 شابا منهم 10 من ذوي القدرات بالدقهلية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية لـ 854 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 10 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3718 شاباً منهم 17 من ذوي القدرات، وتوفير 31 فرصة عمل.

وأوضح الوزير أن المديرية صرفت منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 23 ألف جنيه لـ 10 عمال كرعاية اجتماعية، كما تم عمل شهادات أمان لـ 283 عاملاً بمبلغ 141 ألفا و500 جنيه.

وقال أحمد القللي مدير المديرية- في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر نوفمبر الماضي- إن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 507 منشأة ، وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 454 منشأة وتم القيام بـ 31 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل ، بالإضافة إلى تلقي 48 شكوى من بوابة الشكاوى الحكومية تم تسوية 4 شكاوى منها، وإحالة 15 شكاوى منهم للقضاء وجهات أخري، ومازالت 29 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

أما عن مجال استخراج تراخيص عمل الأجانب، استقبلت طلبات 6 أجانب، منهم 3 سوريين، و3 فلسطينيين.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التدريب المهني بدأت المديرية 6 دورات تدريبية في مجال التدريب التحويلي لـ 68 متدربا، كما تعقد دورتان في وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بإحدى قرى المحافظة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 153 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي .