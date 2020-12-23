أسرة ضحية الهجرة غير الشرعية بالفيوم يتسلمون جثمانه اليوم

قال حسن عبد الحميد، شقيق "سعيد" ضحية الهجرة غير الشرعية في ليبيا، إن الأسرة أنهت جميع الإجراءات القانونية الخاصة بالنيابة والطب الشرعي، موضحًا أنّ أقاربهم في ليبيا أنهوا كافة الإجراءات اللازمة الخاصة أيضًا بالسلطات المصرية من السفارة المصرية في ليبيا، وتسلمهم الجثمان.

وأشار، في تصريح لـ"الوطن" اليوم، إلى أنّه سيتم تشييع جثمان شقيقه من مطار طرابلس في الثانية ظهر اليوم الأربعاء، وسيتسلمون النعش من مطار برج العرب، مُبينًا أنّهم سيقومون بتشييع جنازته صباح غدًا الخميس بمقابر الأسرة بقرية الغرق التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم.

وأكد "حسن" أنّهم أحضروا الجثمان وأنهوا كل الإجراءات على نفقتهم الخاصة دون تدخل من أي جهة، لافتًا إلى أن شقيقه أب لأربعة أطفال "مصطفى وعبد الحميد" توأم، تلميذين بالصف الثاني الابتدائي، ومحمد، 4 أعوام، وحبيبة، عام ونصف.

وسافر "سعيد" إلى ليبيا منذ عامين قبل أن يرى طفلته الصغيرة بحثًا عن المال نظرًا لإصابة نجله الصغير "محمد" في قدمه وحاجته إلى 70 ألف جنيهًا لإجراء عملية جراحية، وعندما ضاق به الحال ولم يتمكن من توفير المبلغ المطلوب للعملية على مدار عامين خلال عمله بليبيا قرر السفر من ليبيا إلى إيطاليا عبر هجرة غير شرعية فغرق المركب قبالة السواحل الليبية بمنطقة صبراته وتوفي "سعيد" قبل أن يحقق حلمه بإجراء العملية الجراحية اللازمة ليعيش ابنه حياة طبيعية مثل باقي الأطفال.

وأشار شقيق "سعيد" إلى أنّ أبناء عمه يعملون في ليبيا، وعلموا بوفاته في حادث الغرق، وذهبوا إلى المستشفى وتعرفوا على جثته، حيث كان يربط "جواز السفر" على ذراعه لتوقعه أن يموت غرقًا وتسهيلًا على أسرته للعثور على جثمانه والتعرف عليه بدل أن يكون من المجهولين، لافتًا إلى أنّ أبناء عمه أنهوا كل الإجراءات اللازمة حيث سيتم صعود الجثمان للطائرة خلال نصف ساعة، وكشف أنّهم يتحركون من منزلهم الآن ذهابًا إلى مطار برج العرب بالإسكندرية لاستلام الجثمان تمهيدًا لتشييعها في مسقط رأسه.