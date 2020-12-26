إجراءات مكافحة الهجرة غير الشرعية خلال عام.. منها «بداية ديجيتال»

وضعت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، استراتيجية متكاملة لتنفيذ المباردة الرئاسية مراكب النجاة، تضمنت توعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والبالغ عددها 14 محافظة وهي: الفيوم والبحيرة والغربية والمنوفية والقليوبية والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسيوط والأقصر وقنا وسوهاج.

ويرصد التقرير التالي الإجراءات التي تم تنفيذها خلال عام للحد من الهجرة غير الشرعية:

* أعدت وزارة الهجرة خطة عمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي

* إجراء زيارات ميدانية للمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية وعددهم 14 محافظة على مستوى الجمهورية

* تم الاتفاق على الاستفادة من المصريين في الخارج الأكثر خبرة في تعزيز مهارات أصحاب الورش والمصانع، بالإضافة إلى زيارة عدد من القرى المنتجة بهذه المحافظات لدعم أصحاب الحرف بها

* عقد دورات تدريبية وتثقيفية وتوعوية لشباب وطلبة التعليم الفني، وكذلك الرائدات الريفيات والصحيات والاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة ضمن حملات «طرق الأبواب»، للمحافظات الاكثر تصدريا للهجرة غير الشرعية

* تدريب وتأهيل وتثقيف أكثر من 1000 شاب من الجنسين في 8 مراكز بمحافظة الغربية، بالتعاون مع برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني الـ TVET، فضلا عن تقديم دورات توعية وتثقيف لعدد 45 من الميسرات في المدارس

* «بداية ديجيتال» في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» التي تهدف إلى زيادة الوعي حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، وستوفر المنصة الجديدة دورات تدريب مهنية لبناء مهارات الشباب المصري والعمال المصريين العائدين من الخارج.

* بروتوكول تعاون بين الهجرة ووزير الأوقاف، وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاستفادة من الناحية الدينية للتوعية الدينية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية بالمحافظات الأكثر تصديرا لها.